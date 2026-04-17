「黒じゃないGORE-TEXシューズ」あります。雨でも街でもこれ1足、メレルのトレラン靴がセール中

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「トレランシューズって性能はいいけど、街で履くにはちょっとゴツい……」。そう感じたことがある人に注目してほしいのが、メレルのAGILITY PEAK 5 GORE-TEX。Amazonのタイムセールで49%OFFの13,949円で販売されています（4月17日現在）。

AGILITY PEAK 5 GORE-TEXは、しっかりトレイル対応の性能を持ちながら、普段使いにもなじむデザインと、ゴアテックスモデルとしては貴重な明るめカラーをラインアップ。機能だけでなく、見た目で選びたい人にもちゃんと応えてくれる一足です。

GORE-TEXによる防水透湿性に加え、「Vibram MegaGrip」と5mmラグによるグリップ力で、濡れた路面やぬかるみでも安定した足運びが可能です。

さらに、「FLOATPRO」ミッドソールとロッカー構造により、クッション性と前進のしやすさも確保。悪条件でも普通に走れるという安心感は、一度体験すると手放せなくなります。

「走るときだけ履く靴」ではなく、そのまま街履きにも使えるのがポイント。通勤や買い物の延長でそのまま走り出せる、そんな使い方にもフィットします。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

GORE-TEXで天候を選びにくい

GORE-TEXメンブレンを搭載し、防水性と透湿性を両立しているのが大きな特徴。雨や濡れた路面に対応しやすく、コンディションが読みにくい日に頼りになります。

厚底系の安心感と前進しやすさ

軽量性と耐久性を両立させたメレル独自開発の高機能EVAフォーム「FLOATPRO」ミッドソールに加え、地面からの突き上げ対策になるESSロックプレートとロッカー構造を採用しています。

Vibramソールで荒れた路面にも対応

アウトソールには「Vibram MegaGrip」と「Vibram Traction Lug」を採用し、ラグ深は5mm。濡れた地面や凹凸のあるトレイルでも、しっかりグリップを確保しやすいのが魅力です。

まとめ

参考価格：27,500円

現在の価格：13,949円［49%OFF］

AGILITY PEAK 5 GORE-TEXは、トレイル専用として尖らせたモデルではなく、街履きからトレイルまで幅広く対応する万能型シューズです。

雨の日用のスニーカー、普段履き、そしてトレラン用。この3つをまとめて1足で済ませたい人にとって、かなり合理的な選択肢。見た目も機能も妥協したくないなら、ちょうどいい落としどころと言えるでしょう。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。