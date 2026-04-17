「黒じゃないGORE-TEXシューズ」あります。雨でも街でもこれ1足、メレルのトレラン靴がセール中
2026年04月17日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「ゴアテックスでも明るい色がいい」人へ
AGILITY PEAK 5 GORE-TEXが49%オフ
「トレランシューズって性能はいいけど、街で履くにはちょっとゴツい……」。そう感じたことがある人に注目してほしいのが、メレルのAGILITY PEAK 5 GORE-TEX。Amazonのタイムセールで49%OFFの13,949円で販売されています（4月17日現在）。
AGILITY PEAK 5 GORE-TEXは、しっかりトレイル対応の性能を持ちながら、普段使いにもなじむデザインと、ゴアテックスモデルとしては貴重な明るめカラーをラインアップ。機能だけでなく、見た目で選びたい人にもちゃんと応えてくれる一足です。
GORE-TEXによる防水透湿性に加え、「Vibram MegaGrip」と5mmラグによるグリップ力で、濡れた路面やぬかるみでも安定した足運びが可能です。
さらに、「FLOATPRO」ミッドソールとロッカー構造により、クッション性と前進のしやすさも確保。悪条件でも普通に走れるという安心感は、一度体験すると手放せなくなります。
「走るときだけ履く靴」ではなく、そのまま街履きにも使えるのがポイント。通勤や買い物の延長でそのまま走り出せる、そんな使い方にもフィットします。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
AGILITY PEAK 5 GORE-TEXの特徴
GORE-TEXで天候を選びにくい
GORE-TEXメンブレンを搭載し、防水性と透湿性を両立しているのが大きな特徴。雨や濡れた路面に対応しやすく、コンディションが読みにくい日に頼りになります。
厚底系の安心感と前進しやすさ
軽量性と耐久性を両立させたメレル独自開発の高機能EVAフォーム「FLOATPRO」ミッドソールに加え、地面からの突き上げ対策になるESSロックプレートとロッカー構造を採用しています。
Vibramソールで荒れた路面にも対応
アウトソールには「Vibram MegaGrip」と「Vibram Traction Lug」を採用し、ラグ深は5mm。濡れた地面や凹凸のあるトレイルでも、しっかりグリップを確保しやすいのが魅力です。
まとめ
参考価格：27,500円
現在の価格：13,949円［49%OFF］
AGILITY PEAK 5 GORE-TEXは、トレイル専用として尖らせたモデルではなく、街履きからトレイルまで幅広く対応する万能型シューズです。
雨の日用のスニーカー、普段履き、そしてトレラン用。この3つをまとめて1足で済ませたい人にとって、かなり合理的な選択肢。見た目も機能も妥協したくないなら、ちょうどいい落としどころと言えるでしょう。
なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1650回
トピックス通勤や作業でつけっぱなしでも気になりにくい。軽さで選ぶソニーのワイヤレスイヤホンWF-C510が割引中
-
第1649回
トピックスApple純正ならでは。“探す”対応で、iPhoneだけで外出しやすくなるMagSafeウォレットが18％オフ
-
第1648回
トピックス目の疲れが全然違う。自動調光で手元も画面も見やすくなるScreenBarが10％オフ
-
第1647回
トピックスサラダ、実は“水で味落ちてる”。押すだけで仕上がり変わるスピナーがセール中
-
第1646回
トピックス性能と実用性のバランス型ノート。2026年春モデル、Ryzen 7＋16GBのLAVIEが15％オフ
-
第1645回
トピックス1.0kgなのに、AIもサクサク使える。32GB・1TB・Office付きの軽量ノートが約4.5万円オフ
-
第1644回
トピックス15万円級の高機能チェアが31％オフ。“長時間座っても疲れない”を叶えるフル装備モデル
-
第1643回
トピックスコスパ重視の格安タブレット 2万円台でも動画やネットが普通に使える！
-
第1642回
トピックス【36％オフ】100WでノートPCも急速充電できる、UGREENの20000mAhモバイルバッテリー
-
第1641回
トピックス大画面×AI対応CPUで、日常作業からAI活用まで。Core Ultra 5＋16GBの16インチPCが割引中
- この連載の一覧へ