「あつ森」コラボSwitch 2ホリパッドが6月30日に発売、Amazonで予約受付中！

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『あつまれ どうぶつの森』コラボのSwitch 2用コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、ホリの「あつまれ どうぶつの森 ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 DIYライフ」が予約受付中だ。発売は6月30日予定で、価格は8980円。

「どうぶつの森」の雰囲気にマッチする木目調デザイン

本製品は木目調のデザインを採用したNintendo Switch 2用コントローラーで、「どうぶつの森」シリーズに登場するキャラクターの顔が所々に彫られている。そのほかの特徴は、ドリフト現象が発生しにくいTMRスティックやワイヤレス接続、連射機能、ボタン割り当て機能、ゲームチャット機能など。

ゲームの雰囲気にマッチした木目調のデザインと豊富な機能が魅力と言えるだろう。「どうぶつの森」シリーズファンはマストバイの一台だ。発売はまだ先だが、欲しいと思ったら予約してみてはいかがだろうか？