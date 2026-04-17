Amazonセール情報大紹介！ 第1530回
「運動しなきゃ」と思った“今”が買い時。失敗しにくいアシックスのランニングシューズ「GT-2000 14」が27％オフ
2026年04月17日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
続けたい人ほど選びたい
ランニングシューズ GT-2000 14が27%オフ
春になると、なぜか「ちょっと走ってみようかな」と思う瞬間が増えますね。気温も上がり、外に出るのが苦じゃなくなるこの時期、ランニングを始めるには絶好のタイミングです。ただ、いざ始めようとすると「どんなシューズを選べばいいのか」で立ち止まる人も多いはず。
そんな“最初の一歩”を後押ししてくれるのが、アシックスのランニングシューズ GT-2000 14。Amazonのタイムセールで27%OFFの10,990円で販売されています（4月17日現在）。
ランニングシューズ GT-2000 14は、安定性を重視したランニングシューズとして定評のあるGT-2000シリーズの最新モデル。
独自の「3D GUIDANCE SYSTEM」により走行中のブレを抑え、必要なタイミングでサポートが働く設計となっています。これにより、着地から蹴り出しまでの動きを自然に導き、オーバープロネーション（かかとが内側に過度に倒れ込み、土踏まずのアーチがつぶれる状態）傾向のランナーでも安心して走れる構造です。
また、クッション性にも配慮されており、安定性シューズでありながら弾むような走り心地を実現しています。長距離でも疲れにくく、日々のジョギングからトレーニングまで幅広く対応できるバランス型の1足。軽量性とフィット感も高められており、足当たりの良さと快適な履き心地が特徴です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ランニングシューズ GT-2000 14の特徴
安定性を高める「3Dガイダンスシステム」
接地面を広くとったソール形状により、ねじれや内側への倒れこみを抑制しながら、適切なかかとポジションへの回復を促し、よりスムーズな次の一歩に繋げるサポート構造。走行中の足のブレを抑え、必要なタイミングでサポートが働く構造。フォームを自然に整えます。
弾むようなクッション性
アウターソールの中央にはトランポリンから着想を得たクッションパーツを配置し、より反発力のある蹴り出しを提供。ミッドソールには「FF BLAST MAX」クッションを採用。蹴り出し時には反発力を、着地時には雲の上を歩いているようなソフトな履き心地。
バランス型の万能設計
軽量で伸縮性に優れたウーブン素材のアッパーで快適な履き心地を追求。安定・クッション・軽さのバランスがよく、日々のジョギングからトレーニングまで幅広く対応します。
まとめ
参考価格：15,000円
現在の価格：10,990円［27%OFF］
ランニングシューズ GT-2000 14は、安定性を重視しながらも走りの軽快さを失いたくない人におすすめです。フォームが安定しにくい初心者や、長距離を安心して走りたいランナーにとっては、まさに“ちょうどいい”サポート性能を発揮します。日常のランニングを無理なく続けたい人に向いたモデルといえるでしょう。
さらに、クセの少ない乗り味は汎用性の高さにもつながります。スピードを求めすぎず、しかし快適さは妥協したくない……そんな人にフィットする一足。初めてのランニングシューズとしても、買い替えとしても安心して選べる完成度の高さがあります。
なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1646回
トピックス性能と実用性のバランス型ノート。2026年春モデル、Ryzen 7＋16GBのLAVIEが15％オフ
-
第1645回
トピックス1.0kgなのに、AIもサクサク使える。32GB・1TB・Office付きの軽量ノートが約4.5万円オフ
-
第1644回
トピックス15万円級の高機能チェアが31％オフ。“長時間座っても疲れない”を叶えるフル装備モデル
-
第1643回
トピックスコスパ重視の格安タブレット 2万円台でも動画やネットが普通に使える！
-
第1642回
トピックス【36％オフ】100WでノートPCも急速充電できる、UGREENの20000mAhモバイルバッテリー
-
第1641回
トピックス大画面×AI対応CPUで、日常作業からAI活用まで。Core Ultra 5＋16GBの16インチPCが割引中
-
第1640回
トピックス車でスマホ見づらくない？ 見やすい位置に持ってこれて充電もできる車載ホルダーが15％オフ
-
第1639回
トピックスナノバブル、どれ選べばいい？ 1万円切りで“節水もできる”SANEIのシャワーヘッドが割引中
-
第1638回
トピックスカメラ・音・映像すべてが“ソニー全部入り”スマホ。Xperia 1 VII、割引中
-
第1637回
トピックスUSB-C直結で“挿すだけ高音質”。遅延ゼロ＆軽量で日常使いに強いヘッドホンが2,364円
- この連載の一覧へ