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Amazonセール情報大紹介！ 第1650回

通勤や作業でつけっぱなしでも気になりにくい。軽さで選ぶソニーのワイヤレスイヤホンWF-C510が割引中

2026年04月17日 16時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで16％オフ】
ソニー ワイヤレスイヤホン「WF-C510」をチェック！

　ソニーのワイヤレスイヤホン「WF-C510」がAmazonで割引対象。参考価格9,900円のところ、16％オフの8,279円で販売中。

　通勤中、音楽や動画を見ていると、気づけばイヤホンを長くつけていることも多い。そんなときに気になるのが、重さや装着感。このモデルは軽さが効いていて、移動中でもそのまま使いやすい。外音取り込みにも対応。日常で使う時間が長い人ほど見ておきたい1台だ。

アマゾンでソニー ワイヤレスイヤホン「WF-C510」を入手

①音はクセがなくて聴きやすい

　WF-C510は、高音から低音までバランスよく鳴るタイプで、ボーカルも自然に聞き取りやすい。DSEEにも対応していて、圧縮された音源を補完して再生できる。

②つけたまま使いやすい機能が揃っている

　外音取り込みが使えるので、イヤホンを外さずにまわりの音を確認できる。マルチポイントにも対応し、スマホとPCの2台に同時接続でき、切り替えの手間が少ない。

③軽くて持ち運びやすい

　本体は片耳約4.6g。ケースもコンパクトでかさばりにくい。再生時間はケース込みで最大22時間と、普段使いでも困りにくい。バッグやポケットに入れて、そのまま持ち出せる。

アマゾンでソニー ワイヤレスイヤホン「WF-C510」を入手
 

・商品名：ワイヤレスイヤホン「WF-C510」
・メーカー名：ソニー

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