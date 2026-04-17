通勤や作業でつけっぱなしでも気になりにくい。軽さで選ぶソニーのワイヤレスイヤホンWF-C510が割引中

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【Amazonで16％オフ】

ソニー ワイヤレスイヤホン「WF-C510」をチェック！

ソニーのワイヤレスイヤホン「WF-C510」がAmazonで割引対象。参考価格9,900円のところ、16％オフの8,279円で販売中。

通勤中、音楽や動画を見ていると、気づけばイヤホンを長くつけていることも多い。そんなときに気になるのが、重さや装着感。このモデルは軽さが効いていて、移動中でもそのまま使いやすい。外音取り込みにも対応。日常で使う時間が長い人ほど見ておきたい1台だ。

①音はクセがなくて聴きやすい

WF-C510は、高音から低音までバランスよく鳴るタイプで、ボーカルも自然に聞き取りやすい。DSEEにも対応していて、圧縮された音源を補完して再生できる。

②つけたまま使いやすい機能が揃っている

外音取り込みが使えるので、イヤホンを外さずにまわりの音を確認できる。マルチポイントにも対応し、スマホとPCの2台に同時接続でき、切り替えの手間が少ない。

③軽くて持ち運びやすい

本体は片耳約4.6g。ケースもコンパクトでかさばりにくい。再生時間はケース込みで最大22時間と、普段使いでも困りにくい。バッグやポケットに入れて、そのまま持ち出せる。