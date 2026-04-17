【ドスパラ】まだ下がる？ RTX3070搭載が8万円台、中古PCは今が掘りどき

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ドスパラ「中古パソコン・PCパーツ値下げ」をチェック

ドスパラでは「中古パソコン・PCパーツ値下げ」を実施中。RTX 30/40/50シリーズ搭載モデルなどを含めて1,000件以上がヒットし、在庫は随時入れ替わる。構成や価格が個体ごとに異なるため、条件に合うモデルを探せる。

注目のセール商品

iiyama ILeDXs-R049-iX7-TASXM/3

中古価格 88,800円（4月16日値下げ）

【CPU】Core i7 10700

【GPU】GeForce RTX 3070

【メモリ】32GB

【ストレージ】SSD 512GB

Core i7とGeForce RTX 3070を搭載したデスクトップPC。フルHDでのゲーム用途にも使える構成で、メモリ32GB、SSD 512GBを備える。RTX3070搭載で88,800円。

タイミング次第で当たりが見つかる

ドスパラの中古値下げは、在庫ごとに内容が入れ替わる形式。タイミングによっては条件に合うモデルに出会えるかも。