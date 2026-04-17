いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第124回
【ドスパラ】まだ下がる？ RTX3070搭載が8万円台、中古PCは今が掘りどき
2026年04月17日 12時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「中古パソコン・PCパーツ値下げ」をチェック
ドスパラでは「中古パソコン・PCパーツ値下げ」を実施中。RTX 30/40/50シリーズ搭載モデルなどを含めて1,000件以上がヒットし、在庫は随時入れ替わる。構成や価格が個体ごとに異なるため、条件に合うモデルを探せる。
注目のセール商品
iiyama ILeDXs-R049-iX7-TASXM/3
中古価格 88,800円（4月16日値下げ）
【CPU】Core i7 10700
【GPU】GeForce RTX 3070
【メモリ】32GB
【ストレージ】SSD 512GB
Core i7とGeForce RTX 3070を搭載したデスクトップPC。フルHDでのゲーム用途にも使える構成で、メモリ32GB、SSD 512GBを備える。RTX3070搭載で88,800円。
タイミング次第で当たりが見つかる
ドスパラの中古値下げは、在庫ごとに内容が入れ替わる形式。タイミングによっては条件に合うモデルに出会えるかも。
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