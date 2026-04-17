【5000円切り】やっぱりXboxコントローラー。安くて使いやすいHyperXの有線という選択肢

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HyperXのXboxコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperXのXboxコントローラー「HyperX Clutch Gladiate」が販売中だ。価格は4980円。

本製品は、Xbox One、Xbox Series X|S、PCに対応する有線コントローラー（Xbox公式）。デュアルトリガーロックとリマッピングが可能なリアボタンをはじめ、没入感を高めるデュアルランブルモーター、着脱可能なUSB Type-Cケーブル、3.5mmのステレオヘッドセットポートなどが特徴となっている。

安くて使いやすい、高コスパのコントローラー

ユーザーレビューを見ると、「安くて機能性も悪くない」「コスパが非常に良い」といった声が寄せられている。無線よりも有線がいいと考える人、Xbox・PC用のコントローラーを安い価格で買い替えたい人におすすめできそうだ。