Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第210回
【5000円切り】やっぱりXboxコントローラー。安くて使いやすいHyperXの有線という選択肢
2026年04月17日 12時00分更新
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HyperXのXboxコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、HyperXのXboxコントローラー「HyperX Clutch Gladiate」が販売中だ。価格は4980円。
本製品は、Xbox One、Xbox Series X|S、PCに対応する有線コントローラー（Xbox公式）。デュアルトリガーロックとリマッピングが可能なリアボタンをはじめ、没入感を高めるデュアルランブルモーター、着脱可能なUSB Type-Cケーブル、3.5mmのステレオヘッドセットポートなどが特徴となっている。
安くて使いやすい、高コスパのコントローラー
ユーザーレビューを見ると、「安くて機能性も悪くない」「コスパが非常に良い」といった声が寄せられている。無線よりも有線がいいと考える人、Xbox・PC用のコントローラーを安い価格で買い替えたい人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|ハイパーエックス(HyperX) HyperX Clutch Gladiate 有線コントローラー Xbox公式認定 デュアルトリガーロック プログラマブルボタン デュアルランブルモーター 6L366AA
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