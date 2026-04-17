良スペックの軽量ゲーミングマウスがタイムセールで3000円台！ 充電スタンドつきでこの価格は安いのでは？

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ゲーミングマウス「ATTACK SHARK V3PRO」をチェック

Amazon.co.jpにて、ゲーミングマウス「ATTACK SHARK V3PRO」が販売中だ。参考価格は4600円だが、執筆時点では30％オフの3220円で購入できる（4月16日時点）。

本製品は右利き専用のゲーミングマウスで、約69gの軽量設計や最大2万5000dpiまで対応する高精度センサー、1億回クリックの耐久性を持つスイッチ、1000Hzのポーリングレート、有線・2.4GHzワイヤレス・Bluetoothの3モード接続などが特徴。そのほか、置くだけで充電できるRGB磁気充電スタンドも付属している。

充電スタンドが付いていて4000円未満はオトクでは？

ユーザーレビューを見ると、「めちゃくちゃ性能がいいマウス」「コスパも最高」「充電スタンドが便利」といった声が寄せられている。スペックはもちろん、3モード接続やマウスを置くだけで充電できるスタンドもポイントになっているようだ。

タイムセール中は3000円台で購入できるチャンスなので、コスパ重視のゲーミングマウスを探している人はチェックしてみてほしい。