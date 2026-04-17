Amazonセール情報大紹介！ 第1649回
Apple純正ならでは。“探す”対応で、iPhoneだけで外出しやすくなるMagSafeウォレットが18％オフ
2026年04月17日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで18％オフ】
Apple「MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット」をチェック！
Appleの「MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット」がAmazonで割引対象。参考価格9,980円のところ、18％オフの8,137円で販売中。
スマホにカードをまとめるのは便利そうだけど、なくしたときが不安で結局財布を持ってしまう、そんな人も多いはず。
このウォレットは「探す」に対応しているのが特徴で、万が一のときも場所を確認できる。純正ならではの安心感もあり、割引中の今なら手を出しやすい。
①純正ならでは。iPhoneと一体で使える
iPhoneやMagSafe対応ケースと組み合わせて使える設計。素材はファインウーブンで、マイクロツイル製のなめらかな質感。
②カード3枚をスマホと一緒に持ち歩ける
カードは最大3枚まで収納できる。クレジットカードや身分証などをまとめて持てるので、ちょっとした外出ならこれで足りる。マグネットでiPhoneの背面に装着できる。
③「探す」対応で、離れた場所も確認できる
「探す」に対応し、iPhoneから離れた場合でも最後に確認された場所を通知で確認できる。スマホとカードをまとめて持つ際に気になる紛失時も、位置を確認できるのは安心材料になる。
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