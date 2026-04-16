濡れない、滑りにくい、しかもタフ。 三拍子そろったノースフェイスGORE-TEXシューズが19％オフ

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雨の日の外出は、靴選びだけでちょっと憂うつになるもの。濡れるのは嫌だし、長く歩くなら疲れにくさも欲しい。さらに言えば、悪路でも不安なく歩ける耐久性や安定感がないと困る……。

そこで注目したいのが、ザ・ノース・フェイスのOFFTRAIL HIKE GTX。Amazonのタイムセールで19%OFFの19,322円で販売されています（4月16日現在）。

OFFTRAIL HIKE GTXは、アッパーには耐久性に優れた素材を採用しつつ、防水透湿性に優れたGORE-TEXメンブレンを搭載。雨天やぬかるみといった悪条件でも快適な履き心地を維持できるのが強みです。

アウトソールにはグリップ力の高いラバーを使用し、不整地や濡れた路面でも安定した歩行をサポート。アウトドアだけでなく、雨の日の街歩きにも適した万能な一足に仕上がっています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

OFFTRAIL HIKE GTXの特徴

GORE-TEXによる防水透湿で全天候対応

GORE-TEXメンブレンを搭載し、雨やぬかるみでも足を濡らさずムレを軽減します。

安定したグリップ力

アウトソールには、ドライな路面でもウェットな路面でも高いグリップ力を発揮する「SurfaceCTRL」（10％天然ラバーソール配合）を採用。滑りやすい路面や不整地でもしっかり踏み込めるアウトソール設計です。

耐久性に優れた素材を採用

前足部のアッパー素材に、高い耐久性を誇る「CORDURAリップストップナイロン」を採用。さらに、前足部の両側のラバーを巻き上げたラバーラップ構造で、耐久性と安定感を高めています。岩場などでつま先を保護するため、ラバートゥキャップまで装備。

街でも使えるデザイン

アウトドア性能を保ちながら、ローカットで普段使いにもなじむスタイルに仕上がっています。

まとめ

参考価格：24,000円

現在の価格：19,322円［19%OFF］

THE NORTH FACEのOFFTRAIL HIKE GTXは、「アウトドア用途だけでなく普段使いもしたい人」に特におすすめ。3シーズンの縦走登山から岩稜帯の登山まで対応する防水性能と歩きやすさを兼ね備えているため、急な雨や長距離移動でも安心して履き続けられます。旅行や通勤・通学でも活躍する汎用性の高さが魅力です。

「悪天候でも気にせず外出したい人」にも向いています。GORE-TEXによる防水性とムレにくさのバランスにより、快適さを損なわずに天候リスクを回避できます。ローカットで軽量ということもあり、1足で幅広いシーンをカバーしたい人にとって、非常に実用的な選択肢といえるでしょう。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。