3000円ながらも便利機能が豊富！ Switch・PC・モバイル対応、有線・無線接続が可能なコントローラー

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Nintendo Switch・PC・モバイル向けのコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch・PC・モバイル向けのコントローラー「AceGamer Aurora」が販売中だ。価格は2999円。

本製品は、ホール効果ジョイスティックやリニアモーター、マクロプログラミング機能、大容量バッテリーなどが特徴のコントローラー。接続方式は2.4GHzのUSBレシーバー接続、Bluetooth接続、有線接続の3種類となっている。そのほか、A/B・X/Yの出力値の入れ替えや振動機能、連射機能なども特徴だ。

3000円ながらも便利機能が豊富

ユーザーレビューを見ると、「コスパの良いコントローラー」「モバイルでもPCでも動作」といった声が寄せられている。Switchやモバイル、PCに対応している点や複数の接続方式がポイントになっているようだ。3000円未満のコントローラーを探している人におすすめできる。