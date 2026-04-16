Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第208回
3000円ながらも便利機能が豊富！ Switch・PC・モバイル対応、有線・無線接続が可能なコントローラー
2026年04月16日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Nintendo Switch・PC・モバイル向けのコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch・PC・モバイル向けのコントローラー「AceGamer Aurora」が販売中だ。価格は2999円。
本製品は、ホール効果ジョイスティックやリニアモーター、マクロプログラミング機能、大容量バッテリーなどが特徴のコントローラー。接続方式は2.4GHzのUSBレシーバー接続、Bluetooth接続、有線接続の3種類となっている。そのほか、A/B・X/Yの出力値の入れ替えや振動機能、連射機能なども特徴だ。
3000円ながらも便利機能が豊富
ユーザーレビューを見ると、「コスパの良いコントローラー」「モバイルでもPCでも動作」といった声が寄せられている。Switchやモバイル、PCに対応している点や複数の接続方式がポイントになっているようだ。3000円未満のコントローラーを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|AceGamer Aurora pc コントローラー 2.4Gレシバー付きワイヤレスコントローラー Turbo連射 振動調整機能搭載 低電力警告 LEDライト 1000mAh大容量バッテリー Switch/Switch2/PC/Android/iOS/Steam Deckに対応でき
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第207回
トピックスSwitch 2にも対応！ 価格で選ぶなら、6000円台のSwitch用ワイヤレスホリパッドがイチオシ
-
第206回
トピックスSwitch 2本体や周辺機器をまるごと収納するバッグ！ ホコリ対策や外への持ち運びを考えているならぜひ
-
第205回
トピックス2万円台で体験できる“曲面の没入感” KTCの27型湾曲ゲーミングディスプレーがタイムセールで10％オフ
-
第204回
トピックス省スペースで“デスクトップ級の性能” Ryzen 5＆RTX 5050搭載のASUS製ゲーミングデスクトップPCが18万円台！
-
第203回
トピックス純正の上位互換では？ TURTLE BEACH製Xbox・PCコントローラーは便利機能が満載！
-
第202回
トピックス設定切り替えがやりやすい！ 液晶パネル付きPC・Switch向けコントローラーがタイムセール中
-
第201回
トピックスGALLERIA製ゲーミングノートPCが15万円台！ RTX 3050だけど使い勝手は抜群
-
第200回
トピックスゲーミングPC、ディスプレー、キーボードなどが揃って約18万円はオトクすぎる
-
第199回
トピックス3万円切りで220Hz＆1msの高スペック！ BenQの24.5型フルHDゲーミングディスプレー、アリでは？
-
第198回
トピックス2万円未満でゲーミングディスプレーが欲しいならコレは狙い目！ 180Hz駆動のJAPANNEXT製23.8型フルHD
- この連載の一覧へ