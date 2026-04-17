目の疲れが全然違う。自動調光で手元も画面も見やすくなるScreenBarが10％オフ

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【Amazonで10％オフ】

BenQ ScreenBar モニターライトをチェック！

BenQ ScreenBar モニターライトがAmazonで割引対象。参考価格15,900円のところ、10％オフの14,310円で販売中。

画面は明るいのに、手元が暗くてなんとなく見づらい。部屋の照明をつけると、今度は画面が反射して見にくくなる。そんな状態のまま作業していないだろうか。

BenQ ScreenBarは、モニターに掛けて使うライト。画面の見やすさを邪魔せず、手元を照らせるのが特徴。10％オフの今は、こうした“なんとなくの見づらさ”を見直すタイミングとしてちょうどいい。

①手元と画面、どちらも見やすい状態を作れる

ScreenBarは、モニターの上から手元を中心に、デスクを均一に照らす設計。光が画面に当たりにくく、映り込みやまぶしさを抑えながら使えるのが特徴だ。手元だけが暗い状態や、部屋の照明で画面が見づらくなる状態を避けやすく、作業中の見え方を整えやすい。

②デスクのスペースを取らない

モニターの上に載せて使うため、デスクライトのように置き場所を考える必要がない。キーボードやノートのスペースをそのまま確保できるので、机の上を広く使いたい人には相性のいい構成だ。対応するモニターの厚さは1〜3cm、上部ベゼル幅は8mm以上が目安。

③明るさを自動で整えつつ、自分好みにも調整できる

周囲の明るさに合わせて光量を調整する自動調光に対応し、手元の明るさを保ちやすいのも特徴だ。手動では明るさ15段階、色温度8段階で調整でき、時間帯や作業内容に合わせて変えられる。細かく調整したい人にも、基本は任せて使いたい人にも扱いやすい仕様だ。