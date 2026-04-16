Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第206回
Switch 2本体や周辺機器をまるごと収納するバッグ！ ホコリ対策や外への持ち運びを考えているならぜひ
2026年04月16日 16時00分更新
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Nintendo Switch 2の収納バッグをチェック
Amazon.co.jpにて、ホリの「【任天堂ライセンス商品】まるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2 ブラック【Switch2・Switch両対応】」が販売中だ。参考価格は4480円だが、執筆時点では9％オフの4070円で購入できる（4月16日時点）。
本製品はNintendo Switch 2本体や周辺機器をまるごと収納できるバッグで、カラバリはブラック・ベージュ・アイボリーの3色。収納できるものは本体やJoy-Con 2グリップ、ACアダプター、HDMIケーブルなどが挙げられる。そのほか、収納物に合わせてスペースを調整できるセパレーターも付属している。
「Switch 2一式を収納できて便利」と好評
ユーザーレビューを見ると、「多数の機能を持つゲーマー向けバッグ」「問題なく収納できる」「一式まるごと収納できて便利」といった声が寄せられている。Switch 2をホコリから守りたい人、外へ持ち運びたい人におすすめできる製品だ。
|Image from Amazon.co.jp
|【任天堂ライセンス商品】まるごと収納バッグ for Nintendo Switch™ 2 ブラック【Switch2・Switch両対応】
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