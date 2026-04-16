Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第205回
2万円台で体験できる“曲面の没入感” KTCの27型湾曲ゲーミングディスプレーがタイムセールで10％オフ
2026年04月16日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
KTCの27型湾曲ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、KTCの27型湾曲ゲーミングディスプレー「H27S17」が販売中だ。過去価格は2万2980円だが、タイムセールにより10％オフの2万681円で購入できる（4月16日時点）。
本製品は1500Rの湾曲を採用する27型ゲーミングディスプレーで、解像度はWQHD（2560×1440ドット）、リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1msなど。そのほか、VAパネルやHDR10、愛ケアモードなどが特徴となっている。
コスパの高い湾曲ゲーミングディスプレー
ユーザーレビューを見ると、「違和感がなくて見やすい」「発色も良くかなりコスパが高い」といった声が寄せられている。鮮明な映像と没入感のある湾曲が魅力の本製品。湾曲ゲーミングディスプレーを体験してみたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|KEY TO COMBAT 27インチ 湾曲ゲーミングモニター WQHD (2560x1440) 180Hz 1ms 5000:1コントラスト比 132%sRGB VAパネル FreeSync & G-Sync対応 HDR10 PS5対応 1500Rカーブ HDMI2.0×2 DP1.4×2 チルト可能 簡単設置 三 KTC モニターH27S17
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第204回
トピックス省スペースで“デスクトップ級の性能” Ryzen 5＆RTX 5050搭載のASUS製ゲーミングデスクトップPCが18万円台！
-
第203回
トピックス純正の上位互換では？ TURTLE BEACH製Xbox・PCコントローラーは便利機能が満載！
-
第202回
トピックス設定切り替えがやりやすい！ 液晶パネル付きPC・Switch向けコントローラーがタイムセール中
-
第201回
トピックスGALLERIA製ゲーミングノートPCが15万円台！ RTX 3050だけど使い勝手は抜群
-
第200回
トピックスゲーミングPC、ディスプレー、キーボードなどが揃って約18万円はオトクすぎる
-
第199回
トピックス3万円切りで220Hz＆1msの高スペック！ BenQの24.5型フルHDゲーミングディスプレー、アリでは？
-
第198回
トピックス2万円未満でゲーミングディスプレーが欲しいならコレは狙い目！ 180Hz駆動のJAPANNEXT製23.8型フルHD
-
第197回
トピックスFPSやTPSでキーボードを使うなら、「片手ゲーミングキーボード」はどうだ？ 可愛い見た目ながらも性能は抜群
-
第196回
トピックス20万円未満の予算なら、まだまだ現役のRTX 40シリーズを狙え！ 17万円台で買えるRTX 4050搭載のASUS製16型ゲーミングノートPC
-
第195回
トピックスゼンゼロとコラボしたXboxワイヤレスコントローラー、特典付きでコスパが高すぎる
- この連載の一覧へ