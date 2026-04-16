2万円台で体験できる“曲面の没入感” KTCの27型湾曲ゲーミングディスプレーがタイムセールで10％オフ

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KTCの27型湾曲ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、KTCの27型湾曲ゲーミングディスプレー「H27S17」が販売中だ。過去価格は2万2980円だが、タイムセールにより10％オフの2万681円で購入できる（4月16日時点）。

本製品は1500Rの湾曲を採用する27型ゲーミングディスプレーで、解像度はWQHD（2560×1440ドット）、リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1msなど。そのほか、VAパネルやHDR10、愛ケアモードなどが特徴となっている。

コスパの高い湾曲ゲーミングディスプレー

ユーザーレビューを見ると、「違和感がなくて見やすい」「発色も良くかなりコスパが高い」といった声が寄せられている。鮮明な映像と没入感のある湾曲が魅力の本製品。湾曲ゲーミングディスプレーを体験してみたい人におすすめできる。