Amazonセール情報大紹介！ 第1647回
サラダ、実は“水で味落ちてる”。押すだけで仕上がり変わるスピナーがセール中
2026年04月17日 13時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
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サラダを作っていて、「味が決まらない」と感じることはないだろうか。原因のひとつは水気。洗ったあとの水分でドレッシングが薄まり、うまく絡まない。ここをしっかり切るだけで、味は変わる。仕上げひとつで、サラダはちゃんと美味しくなる。
①水をしっかり切って、サラダの味が変わる
水気が残るとドレッシングが薄まり、野菜にうまく絡まない。このスピナーは押すだけでバスケットが回転して水を切れる。余分な水気が落ちるだけで、ドレッシングの乗りが変わる。サラダの仕上がりもちゃんと変わる。
②押すだけで回る＋ブレーキでピタッと止まる
上のノブを押すだけで回って、止めたいときはブレーキボタンで止めるだけ。ハンドルを回し続ける必要がなく、動きはかなりシンプル。片手でも扱えるので、洗った流れでそのまま使える。
③分解して洗える＋ノブを下げてスッキリ収納
内フタは外して洗えるつくりで、食器洗い乾燥機（低温設定）にも対応している。使い終わったあとも手入れはラク。ノブは押し込めばフラットになり、高さも抑えられるので、しまうときも邪魔にならない。
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