性能と実用性のバランス型ノート。2026年春モデル、Ryzen 7＋16GBのLAVIEが15％オフ

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】

NEC ノートパソコン「LAVIE 26春 N15（Ryzen 7／16GB／256GB）」をチェック！

NECのノートパソコン「LAVIE 26春 N15（Ryzen 7／16GB／256GB）」がAmazonタイムセール対象。過去価格168,800円のところ、15％オフの142,800円で販売中。

仕事用のノートPC、結局は「普通に動けばいい」に落ち着くことも多い。Ryzen 7の8コア／16スレッド級性能＋16GBメモリでマルチタスクに強く、15.6型大画面で作業しやすいこのモデルは、“ちょうどいいメインPC”が欲しい人におすすめだ。

①端子まわり

USB Type-C×1、USB Type-A×2（うち1ポートはパワーオフUSB充電対応）、HDMI、有線LANを備えた構成。外部ディスプレイやマウス、LANケーブルをそのまま挿して使える。

②CPU・メモリ

AMD Ryzen 7 7735Uにメモリ16GB。ブラウザを複数開いた状態での作業や、Word・Excel・PowerPointを同時に使う場面でも重くなりにくい。動画編集やゲーム用途には向かない。

③Officeと周辺機能

Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属。Office Home & Business 2024（オプション付）。Webカメラはプライバシーシャッター付きで、Wi-Fi 6Eと有線LANに対応。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 7735U

【メモリ】16GB

【ストレージ】SSD 256GB

【ディスプレイ】15.6型 フルHD IPS

【OS】Windows 11 Home

【Office】Microsoft 365 Personal（24か月）／Office Home & Business 2024（オプション）