Amazonセール情報大紹介！ 第1646回
性能と実用性のバランス型ノート。2026年春モデル、Ryzen 7＋16GBのLAVIEが15％オフ
2026年04月17日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】
NEC ノートパソコン「LAVIE 26春 N15（Ryzen 7／16GB／256GB）」をチェック！
NECのノートパソコン「LAVIE 26春 N15（Ryzen 7／16GB／256GB）」がAmazonタイムセール対象。過去価格168,800円のところ、15％オフの142,800円で販売中。
仕事用のノートPC、結局は「普通に動けばいい」に落ち着くことも多い。Ryzen 7の8コア／16スレッド級性能＋16GBメモリでマルチタスクに強く、15.6型大画面で作業しやすいこのモデルは、“ちょうどいいメインPC”が欲しい人におすすめだ。
①端子まわり
USB Type-C×1、USB Type-A×2（うち1ポートはパワーオフUSB充電対応）、HDMI、有線LANを備えた構成。外部ディスプレイやマウス、LANケーブルをそのまま挿して使える。
②CPU・メモリ
AMD Ryzen 7 7735Uにメモリ16GB。ブラウザを複数開いた状態での作業や、Word・Excel・PowerPointを同時に使う場面でも重くなりにくい。動画編集やゲーム用途には向かない。
③Officeと周辺機能
Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属。Office Home & Business 2024（オプション付）。Webカメラはプライバシーシャッター付きで、Wi-Fi 6Eと有線LANに対応。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 7735U
【メモリ】16GB
【ストレージ】SSD 256GB
【ディスプレイ】15.6型 フルHD IPS
【OS】Windows 11 Home
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月）／Office Home & Business 2024（オプション）
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