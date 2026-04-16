Kindle漫画セール情報「推し漫」 第108回
愛で空が堕ちてくる『北斗の拳』が第10巻まで39円！ 全巻揃えても9,721円だぁばばばばっ！【Kindle漫画セール情報】
2026年04月16日 17時00分更新
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『北斗の拳』のすごいところは、少年漫画に取り入れたいものすべてが詰まっているところでしょう。原哲夫センセイの作画の魅力もものすごいのですけど、やはり武論尊センセイの設定やプロットが秀逸過ぎます。
映画『マッドマックス2』にインスパイアされた暴力とバイオレンスが状態化した世界観の構築、強さに対する憧れ、弱者救済の慈悲、次々に登場する個性的な（技や特徴を持った）好敵手、相対する敵に向けるリスペクト、絶体絶命のピンチ、それを打破するべく次々繰り出される必殺技、経絡秘孔など真偽不明なオカルト的裏付けギミック、死兆星や黒王号の蹄あとなどの匂わせ符号、「お前はもう死んでいる」「あたたたたたたたたたっ!!」などの決め台詞（決め台詞？）、「わが生涯に一片の悔いなし!!」に代表される名台詞、「ひでぶ」に代表される必殺技によって変化するバラエティ的な敵の死に様という発明、などなどなど挙げていけばキリがない。ストーリーというより、世界観に酔う漫画とでもいう感じでしょうか。もちろん、個々のエピソードもめちゃくちゃ面白いのですが、世界観や設定だけでここまで漫画って面白くできるんだーというお手本のような漫画です。
現在、再TVアニメ化された『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』が大好評放映中の本作、放送記念セールで第1巻から第10巻まで1冊39円、第11巻が50%ポイント還元のサンキューセール中。第11巻はサウザー編までです。
「お前はもう…」これだけで『北斗の拳』ってわかるのすごすぎる
北斗の拳
原哲夫 (著)、武論尊 (著)
全27巻（完結）
9,721円 ＋ポイント還元 382 pt (4%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
恋人ユリアを奪った宿敵シンをはじめ、南斗六聖拳の使い手たち、ジャギ、アミバ、サウザー、そして同じ北斗神拳の使い手であり拳王と恐れられるラオウなど、数々の強敵との死闘が描かれる。
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