コスパ重視の格安タブレット 2万円台でも動画やネットが普通に使える！

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【Amazonで19％オフ】

PHILIPS タブレット「T8015」をチェック！

PHILIPSのタブレット「T8015」がAmazonで割引対象。参考価格36,980円のところ、19％オフの29,980円で販売中。

タブレットって、あると便利だけど、高いモデルを買うほどではないな……というニーズもある。かといって、動きが重かったり画面が粗かったりするのは避けたい。

PHILIPSの「T8015」は、動画やネットならストレスなくこなせる“ちょうどいい”1台。割引中の今なら2万円台で手に入るので、コスパ重視で探しているなら選びやすい。

①11インチFHD＋90Hz対応ディスプレイ

11インチで1920×1200の解像度があり、Webや電子書籍も見やすいサイズ。90Hz対応なので、スクロールや画面の切り替えも引っかかりにくい。

②MediaTek G99＋6GBメモリ

MediaTek G99と6GBメモリの組み合わせで、動画やブラウジングは問題なくこなせる。重いゲーム向けではないが、日常用途なら使いやすい構成。

③8000mAhバッテリー＋ストレージ拡張対応

8000mAhのバッテリーを搭載し、ストレージは128GBに加えてmicroSDで最大1TBまで拡張できる。顔認証や分割画面にも対応している。

※Widevine L3対応のため、NetflixはSD画質まで。