Amazonセール情報大紹介！ 第1643回
コスパ重視の格安タブレット 2万円台でも動画やネットが普通に使える！
2026年04月16日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで19％オフ】
PHILIPS タブレット「T8015」をチェック！
PHILIPSのタブレット「T8015」がAmazonで割引対象。参考価格36,980円のところ、19％オフの29,980円で販売中。
タブレットって、あると便利だけど、高いモデルを買うほどではないな……というニーズもある。かといって、動きが重かったり画面が粗かったりするのは避けたい。
PHILIPSの「T8015」は、動画やネットならストレスなくこなせる“ちょうどいい”1台。割引中の今なら2万円台で手に入るので、コスパ重視で探しているなら選びやすい。
①11インチFHD＋90Hz対応ディスプレイ
11インチで1920×1200の解像度があり、Webや電子書籍も見やすいサイズ。90Hz対応なので、スクロールや画面の切り替えも引っかかりにくい。
②MediaTek G99＋6GBメモリ
MediaTek G99と6GBメモリの組み合わせで、動画やブラウジングは問題なくこなせる。重いゲーム向けではないが、日常用途なら使いやすい構成。
③8000mAhバッテリー＋ストレージ拡張対応
8000mAhのバッテリーを搭載し、ストレージは128GBに加えてmicroSDで最大1TBまで拡張できる。顔認証や分割画面にも対応している。
※Widevine L3対応のため、NetflixはSD画質まで。
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