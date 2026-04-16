15万円級の高機能チェアが31％オフ。“長時間座っても疲れない”を叶えるフル装備モデル

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【Amazonで31％オフ】

エルゴヒューマン オフィスチェア「Ergohuman2 新基盤 プロ オットマン内蔵（EHP2-LPL-DR-GF-WH）」をチェック！

エルゴヒューマンのオフィスチェア「Ergohuman2 新基盤 プロ オットマン内蔵（EHP2-LPL-DR-GF-WH）」がAmazonで割引対象。参考価格158,000円のところ、31％オフの108,909円で販売中。

作業中は姿勢を保ちたいし、疲れたらそのまま体を預けて休みたい。この両立は意外と難しくて、前傾チルトにオットマンまで求めると、普通は15万円前後になる。それが、セールだと10万円ちょっと。この価格差はやっぱり大きい。

①独立式ランバーサポート＋前傾チルト

腰まわりは独立式ランバーサポートで調整可能。さらに前傾チルトや座面奥行き調整、4Dアームレストもあるので、座る位置や腕の高さも合わせられる。姿勢を崩さずに座り続けやすい構成。

②オットマン内蔵でそのまま休憩できる

作業中は前傾チルトで姿勢を支えて、疲れたらリクライニングしてオットマンを出すだけ。椅子を替えずにそのまま休憩に移れる。作業と休憩を分けずに使えるのが特徴。

③ハイブリッドレバーでまとめて操作できる

座面の高さやリクライニング、座面奥行きの調整をレバー1本で操作できる構造。ヘッドレストの高さ・角度や背もたれの位置も調整できるので、体に合わせて細かく設定できる。