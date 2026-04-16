【36％オフ】100WでノートPCも急速充電できる、UGREENの20000mAhモバイルバッテリー

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【Amazonで36％オフ】

UGREEN「100W モバイルバッテリー 20000mAh（PB720）」をチェック！

UGREENの「100W モバイルバッテリー 20000mAh（PB720）」がAmazonで割引対象。参考価格9,999円のところ、36％オフの6,371円で販売中。

ノートPCの充電も可能な100W出力に、2万mAhの容量。ポートも3つあるから、スマホもPCもこれ一台にまとめて任せられる。

地味に嬉しいのが、モバイルバッテリー本体の充電も最大65Wに対応しているところ。大容量にありがちな「本体の充電がいつまでも終わらない……」っていうストレスも少ない。パススルーや低電流モードまで備えていて、使い勝手もちゃんと整ってる。セールで買っておくのは大いにアリだ。

①100W出力・USB-C×2／USB-A×1の3ポート構成

USB-C×2とUSB-Aの3ポート構成で、ノートPCを使いながらスマホも同時に充電できる。単ポート使用時は最大100W出力に対応し、複数ポート使用時でも65W出力を維持できる仕様なので、PC接続時に出力が大きく落ちにくいのが特徴。

②最大65W入力対応で本体充電もスムーズ

本体への入力も最大65Wに対応しており、バッテリー自体の充電時間を抑えやすい。容量の大きいモデルで起きがちな「本体の充電に時間がかかる」という使いづらさを感じにくい構成。

③低電流モード／パススルー対応で幅広く使える

低電流モードを備えており、イヤホンやスマートウォッチなどの小型機器にも対応できる。さらにパススルー機能により、本体を充電しながら他の機器へ給電することも可能。