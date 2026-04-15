設定切り替えがやりやすい！ 液晶パネル付きPC・Switch向けコントローラーがタイムセール中

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AOCのPC・Switch向けコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、「【AOC正規品】コントローラー pc switch ゲームパッド」が販売中だ。過去価格は8699円だが、タイムセールにより14％オフの7498円で購入できる（4月15日時点）。

本製品は、多機能LCDディスプレーを搭載するPC・Switch向けコントローラーで、2.4GHz・Bluetooth接続・有線接続に対応する。ホール効果スティックやホール効果トリガー、連射機能、4つのプログラム可能ボタン、10色のRGBカラーなどが特徴となっている。

液晶パネル付きのコントローラーがタイムセール中

ユーザーレビューを見ると、「LCDディスプレーと低遅延な操作感に感動」「操作しやすくて設定も簡単」といった声が寄せられている。設定・モード切替ができる液晶パネルと複数の接続モードなどが魅力の本製品。タイムセールの対象なので気になる人は早めにチェックしてみては？