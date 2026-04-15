Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第201回
GALLERIA製ゲーミングノートPCが15万円台！ RTX 3050だけど使い勝手は抜群
2026年04月15日 18時00分更新
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GALLERIAの15.6型フルHDゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、GALLERIAの15.6型フルHDゲーミングノートPC「GALLERIA RL7C-R35-5N」が販売中だ。過去価格は16万9080円だが、執筆時点では6％オフの15万8180円で購入できる（4月15日時点）。
ひと昔前の構成だけど使い勝手は良好
GALLERIA RL7C-R35-5Nは、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 3050」を搭載するゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-4800）、ストレージは500GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
ユーザーレビューを見ると、「子どもに買ってあげました」「スペックは文句なし、コスパは最高」といった声が寄せられている。ひと昔前のスペックながら、ゲームも動画編集も申し分ないといった印象だ。現時点では15万円台で購入できるので、気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|ガレリア ゲーミングノートPC 【 Core i7-13620H / RTX3050 / SSD500GB / メモリ16GB 】 GALLERIA RL7C-R35-5N Windows11Home 動画編集 15968-3511
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