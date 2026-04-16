大画面×AI対応CPUで、日常作業からAI活用まで。Core Ultra 5＋16GBの16インチPCが割引中

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【Amazonで6％オフ】

HP ノートパソコン「OmniBook 5 16-af（BF8H9PA-AAAA）」をチェック！

HPのノートパソコン「OmniBook 5 16-af（BF8H9PA-AAAA）」がAmazonで割引対象。過去価格169,800円のところ、6％オフの159,800円で販売中。

ノートPCを選ぶとき、普段の作業で困らない構成と、少し便利になる機能があれば十分という人なら、このモデルは注目。HPの「OmniBook 5 16-af」は、Core Ultra 5と16GBメモリを備えた16インチモデルで、CopilotキーからAIも呼び出せる。

①16.0インチWUXGAディスプレイ（16:10）

16.0インチのWUXGAディスプレイを搭載し、縦横比は16:10。ブラウザや資料を開いたときに上下の情報量を確保しやすく、ウィンドウを並べても視線移動が少ない。画面の広さをそのまま作業に活かせる構成だ。

②テンキー付きキーボード＋タッチ操作対応

日本語配列のフルサイズキーボードにテンキーを備え、数字入力をそのまま行える。タッチ操作にも対応しているため、スクロールや選択も直感的にこなせる。入力と操作を状況に応じて使い分けられる。

③最大19時間バッテリー＋Wi-Fi 6E対応

バッテリー駆動時間は最大19時間。外出先でも電源を探す回数を減らせる。無線LANはWi-Fi 6Eに対応しており、自宅でも外でも通信環境を維持しやすい。使う場所を固定せず、そのまま持ち出せるのがこの構成の強みだ。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 5 225U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】16.0インチ WUXGA（1920×1200）／16:10／IPS／タッチ対応

【無線】Wi-Fi 6E／Bluetooth 5.3

【キーボード】テンキー付き／バックライト／Copilotキー

【OS】Windows 11 Home