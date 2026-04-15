Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第200回
ゲーミングPC、ディスプレー、キーボードなどが揃って約18万円はオトクすぎる
2026年04月15日 17時00分更新
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ゲーミングPC初心者向けセットをチェック
Amazon.co.jpにて、「【 165Hz モニター & RTX3060Ti 】 UNFINITY 初心者向け コスパ デスクトップ ゲーミング PC セット」が販売中だ。価格は17万9800円。
PCゲーマーデビューにぴったり
本製品は、AMD「Ryzen 5 5500」とNVIDIA「GeForce RTX 3060 Ti」を搭載するゲーミングデスクトップPC、165Hz駆動のゲーミングディスプレー、全キー同時押し対応のメカニカルゲーミングキーボード、プロ仕様のゲーミングマウス、ゲーミングヘッドセット、ゲーミングマウスパッドがセットになったものだ。PCゲーマーデビューを実現させたい人に最適と言えるだろう。
PCゲームに必要なデバイスがすべてそろっていて17万円台はオトクに感じられる。PCのスペックはひと昔前のものではあるが、最新ゲームも問題なく遊べるレベルだ。手間をかけずにPCゲーマーになりたい人におすすめ。
|Image from Amazon.co.jp
|【 165Hz モニター & RTX3060Ti 】 UNFINITY 初心者向け コスパ デスクトップ ゲーミング PC セット Ryzen 5 5500 16GB RTX3060Ti SSD 500GB 550W電源 Windows11 Pro メーカー保証1年 165Hzゲーミングモニター
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