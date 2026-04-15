ゲーミングPC、ディスプレー、キーボードなどが揃って約18万円はオトクすぎる

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ゲーミングPC初心者向けセットをチェック

Amazon.co.jpにて、「【 165Hz モニター & RTX3060Ti 】 UNFINITY 初心者向け コスパ デスクトップ ゲーミング PC セット」が販売中だ。価格は17万9800円。

PCゲーマーデビューにぴったり

本製品は、AMD「Ryzen 5 5500」とNVIDIA「GeForce RTX 3060 Ti」を搭載するゲーミングデスクトップPC、165Hz駆動のゲーミングディスプレー、全キー同時押し対応のメカニカルゲーミングキーボード、プロ仕様のゲーミングマウス、ゲーミングヘッドセット、ゲーミングマウスパッドがセットになったものだ。PCゲーマーデビューを実現させたい人に最適と言えるだろう。

PCゲームに必要なデバイスがすべてそろっていて17万円台はオトクに感じられる。PCのスペックはひと昔前のものではあるが、最新ゲームも問題なく遊べるレベルだ。手間をかけずにPCゲーマーになりたい人におすすめ。