3万円切りで220Hz＆1msの高スペック！ BenQの24.5型フルHDゲーミングディスプレー、アリでは？

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ベンキュージャパンの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ベンキュージャパンの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「BenQ MOBIUZ EX251」が販売中だ。価格は2万9000円。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを採用する24.5型ゲーミングディスプレー。220Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度を採用する。そのほか、ゲームジャンルに基づいて調整されたカラーモード、画面の明暗を20段階で変更できる「Light Tuner」、色の鮮やかさを調整できる「Color Vibrance」、独自のソフトウェアなどが特徴となっている。

220Hz駆動の高コスパモデル

ユーザーレビューを見ると、「コスパ最強のゲーミングディスプレー」「ライトゲーマーには十分すぎる」「発色が良い」といった声が寄せられている。220Hzのリフレッシュレートに興味を持った人は、本製品の購入を検討してみては？