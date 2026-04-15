Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第199回
3万円切りで220Hz＆1msの高スペック！ BenQの24.5型フルHDゲーミングディスプレー、アリでは？
2026年04月15日 16時30分更新
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ベンキュージャパンの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、ベンキュージャパンの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「BenQ MOBIUZ EX251」が販売中だ。価格は2万9000円。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを採用する24.5型ゲーミングディスプレー。220Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度を採用する。そのほか、ゲームジャンルに基づいて調整されたカラーモード、画面の明暗を20段階で変更できる「Light Tuner」、色の鮮やかさを調整できる「Color Vibrance」、独自のソフトウェアなどが特徴となっている。
220Hz駆動の高コスパモデル
ユーザーレビューを見ると、「コスパ最強のゲーミングディスプレー」「ライトゲーマーには十分すぎる」「発色が良い」といった声が寄せられている。220Hzのリフレッシュレートに興味を持った人は、本製品の購入を検討してみては？
|Image from Amazon.co.jp
|ベンキュージャパン BenQ MOBIUZ EX251 ゲーミングモニター 24.5インチ/Full HD/220Hz/1ms/HDR 400/スピーカー(2.5W×2)搭載/FreeSync/輝度自動調整(B.I.+ Gen2)搭載/3年保証(パネル・バックライト1年)
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