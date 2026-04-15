2万円未満でゲーミングディスプレーが欲しいならコレは狙い目！ 180Hz駆動のJAPANNEXT製23.8型フルHD

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JAPANNEXTの23.8型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「JN-Ei238G180F」が販売中だ。価格は1万6480円。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを採用するゲーミングディスプレーで、180Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度（GTG/MPRT）を採用する。PCはもちろん、PlayStation 5やXbox Series X|Sなど家庭用ゲーム機も接続できる。

2万円未満で手に入る、180Hzという強み

ユーザーレビューを見ると、「発色も値段も満足」「キレイなうえに動作も良い」「2年保証がありがたい」といった声が寄せられている。安価なゲーミングディスプレーを探している人や、高リフレッシュレートの環境でゲームを遊びたい人におすすめできる。