Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第198回
2万円未満でゲーミングディスプレーが欲しいならコレは狙い目！ 180Hz駆動のJAPANNEXT製23.8型フルHD
2026年04月15日 16時00分更新
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JAPANNEXTの23.8型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「JN-Ei238G180F」が販売中だ。価格は1万6480円。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを採用するゲーミングディスプレーで、180Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度（GTG/MPRT）を採用する。PCはもちろん、PlayStation 5やXbox Series X|Sなど家庭用ゲーム機も接続できる。
2万円未満で手に入る、180Hzという強み
ユーザーレビューを見ると、「発色も値段も満足」「キレイなうえに動作も良い」「2年保証がありがたい」といった声が寄せられている。安価なゲーミングディスプレーを探している人や、高リフレッシュレートの環境でゲームを遊びたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|【ECサイト限定】JAPANNEXT 23.8インチ IPSパネル搭載 180Hz対応 フルHD(1920x1080)解像度 ゲーミングモニター JN-Ei238G180F HDMI DP 1ms(GTG/MPRT) HDR sRGB:100% PS5:120Hz接続【2年保証】
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