Amazonセール情報大紹介！ 第1645回
1.0kgなのに、AIもサクサク使える。32GB・1TB・Office付きの軽量ノートが約4.5万円オフ
2026年04月16日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
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ノートPCは一度買うと長く使うものだから、「もう少しメモリを積めばよかった」「容量が足りない」といった後悔は避けたい。ただ、スペックの高いPCを選んだものの、重量ゆえに持ち運びが億劫になるのも悩ましいところ。軽さを維持したまま余裕のある構成を選びたいなら、このモデルは一度見ておきたい。
①約1.0kgの軽量ボディ
約1.0kgと軽く、カバンに入れて持ち歩いても負担になりにくい。厚さも抑えられていてかさばりにくく、外に持ち出す用途でも扱いやすい。
②メモリ32GB＋SSD 1TBの大容量構成
Ryzen AI 7 350にメモリ32GB、SSD 1TBの構成。タブを多めに開いたまま作業したり、アプリを同時に使ったりしても動作が詰まりにくい。容量も余裕があり、あとから不足を感じにくい。
③Office H&B 2024標準搭載
Office Home & Business 2024が付属していて、購入後すぐに使える。顔認証やバックライトキーボードに加え、非光沢・400nitのディスプレイやWi-Fi 6Eにも対応し、そのまま使い始めやすい。
製品スペック
【CPU】Ryzen AI 7 350
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレイ】13.3インチ（WUXGA／非光沢／400nit）
【重量】約1.0kg
【Office】Office Home & Business 2024
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