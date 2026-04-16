1.0kgなのに、AIもサクサク使える。32GB・1TB・Office付きの軽量ノートが約4.5万円オフ

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HP ノートパソコン「OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H6PA-AAAB）」をチェック！

HPのノートパソコン「OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H6PA-AAAB）」がAmazonで割引対象。参考価格264,880円のところ、17％オフの219,800円で販売中。

ノートPCは一度買うと長く使うものだから、「もう少しメモリを積めばよかった」「容量が足りない」といった後悔は避けたい。ただ、スペックの高いPCを選んだものの、重量ゆえに持ち運びが億劫になるのも悩ましいところ。軽さを維持したまま余裕のある構成を選びたいなら、このモデルは一度見ておきたい。

①約1.0kgの軽量ボディ

約1.0kgと軽く、カバンに入れて持ち歩いても負担になりにくい。厚さも抑えられていてかさばりにくく、外に持ち出す用途でも扱いやすい。

②メモリ32GB＋SSD 1TBの大容量構成

Ryzen AI 7 350にメモリ32GB、SSD 1TBの構成。タブを多めに開いたまま作業したり、アプリを同時に使ったりしても動作が詰まりにくい。容量も余裕があり、あとから不足を感じにくい。

③Office H&B 2024標準搭載

Office Home & Business 2024が付属していて、購入後すぐに使える。顔認証やバックライトキーボードに加え、非光沢・400nitのディスプレイやWi-Fi 6Eにも対応し、そのまま使い始めやすい。

製品スペック

【CPU】Ryzen AI 7 350

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】13.3インチ（WUXGA／非光沢／400nit）

【重量】約1.0kg

【Office】Office Home & Business 2024