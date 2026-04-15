FPSやTPSでキーボードを使うなら、「片手ゲーミングキーボード」はどうだ？ 可愛い見た目ながらも性能は抜群

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AJAZZの片手ゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、AJAZZの片手ゲーミングキーボード「AK029」が販売中だ。価格は7560円。

本製品は、FPSやTPSに必要なキーをそろえた左手用のゲーミングキーボード。29キー配列と片手設計が特徴的で、デスクのスペースを大幅に節約できる。



そのほか、8000Hzのポーリングレートや0.125msの低遅延、キーの押下の深さを0.06mm単位で検知するラピッドトリガー機能、5層消音構造、高級カスタム磁軸などが特徴となっている。

片手用にしては珍しいラピトリ搭載モデル

ユーザーレビューを見ると、「希少な左手ラピトリHE」「高性能なラピトリを手軽に試せる一台」「入力の反応は非常に良い」「なめらかで軽い押し心地があり、長時間のプレイでも疲れにくい」といった声が寄せられている。

必要十分なキーをそろえた片手キーボードはニッチな部類に入るが、性能は申し分ないといった評価だ。FPSやTPSに適したコンパクトなゲーミングキーボードが欲しい人は、本製品をチェックしてみてほしい。