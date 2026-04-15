20万円未満の予算なら、まだまだ現役のRTX 40シリーズを狙え！ 17万円台で買えるRTX 4050搭載のASUS製16型ゲーミングノートPC

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「【Amazon.co.jp限定】ASUS Gaming V16 V3607VU」が販売中だ。価格は17万9800円。

Core 5＆RTX 4050を搭載

ASUS Gaming V16 V3607VUは、インテル「Core 5 210H」とNVIDIA「GeForce RTX 4050」を搭載するゲーミングノートPC（Amazon限定モデル）。メモリーは16GB（DDR5-5200）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

GPUはひと世代前のRTX 40シリーズだが、最新ゲームも快適に遊べる性能を持っているため、まだまだ現役と言っても過言ではない。アップスケーリング技術「DLSS」を駆使すれば、重いゲームも快適に遊べるだろう。20万円未満の予算でゲーミングノートPCを探している人はチェックしてみては？