Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第196回
20万円未満の予算なら、まだまだ現役のRTX 40シリーズを狙え！ 17万円台で買えるRTX 4050搭載のASUS製16型ゲーミングノートPC
2026年04月15日 15時00分更新
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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「【Amazon.co.jp限定】ASUS Gaming V16 V3607VU」が販売中だ。価格は17万9800円。
Core 5＆RTX 4050を搭載
ASUS Gaming V16 V3607VUは、インテル「Core 5 210H」とNVIDIA「GeForce RTX 4050」を搭載するゲーミングノートPC（Amazon限定モデル）。メモリーは16GB（DDR5-5200）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
GPUはひと世代前のRTX 40シリーズだが、最新ゲームも快適に遊べる性能を持っているため、まだまだ現役と言っても過言ではない。アップスケーリング技術「DLSS」を駆使すれば、重いゲームも快適に遊べるだろう。20万円未満の予算でゲーミングノートPCを探している人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC ASUS Gaming V16 V3607VU 16インチ GeForce RTX 4050 インテル Core 5 210H メモリ16GB SSD 1TB リフレッシュレート144Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 12.7時間 動画編集 ブラック V3607VU-C5161R4050W
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