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Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第195回

有機EL搭載のLenovo製15.1型ゲーミングノートに注目！ Core Ultra 7×RTX 5060で重いゲームもサクサク＆ヌルヌル

2026年04月14日 19時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

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Lenovoの15.1型ゲーミングノートPCをチェック

　Amazon.co.jpにて、Lenovoの15.1型ゲーミングノートPC「Legion 5i Gen10」が販売中だ。価格は28万9300円。

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有機ELを採用する最新ゲーミングノートPC

　Legion 5i Gen10は、インテル「Core Ultra 7 255HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するAmazon限定モデル。メモリーは32GB（16GB×2、DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はWQXGA（2560×1600ドット）、パネルはOLED（有機EL）、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

　そのほか、ゲーマー向けの冷却機能、ゲームモードやRGB設定などを一括管理できる「Legion Space」なども特徴となっている。最新スペックのゲーミングノートPCが欲しい人、有機ELの映像美を堪能してみたい人におすすめできる一台だ。

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Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】Lenovo ゲーミングノートPC ゲーミングPC Legion 5i Gen10 15.1インチ Intel® Core Ultra 7 プロセッサー搭載 255HX メモリ32GB SSD1TB Microsoft 365試用版 Windows11 バッテリー駆動9.3時間 重量1.9kg エクリプスブラック 83F0007SJP

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