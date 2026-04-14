有機EL搭載のLenovo製15.1型ゲーミングノートに注目！ Core Ultra 7×RTX 5060で重いゲームもサクサク＆ヌルヌル

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Lenovoの15.1型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、Lenovoの15.1型ゲーミングノートPC「Legion 5i Gen10」が販売中だ。価格は28万9300円。

有機ELを採用する最新ゲーミングノートPC

Legion 5i Gen10は、インテル「Core Ultra 7 255HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するAmazon限定モデル。メモリーは32GB（16GB×2、DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はWQXGA（2560×1600ドット）、パネルはOLED（有機EL）、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

そのほか、ゲーマー向けの冷却機能、ゲームモードやRGB設定などを一括管理できる「Legion Space」なども特徴となっている。最新スペックのゲーミングノートPCが欲しい人、有機ELの映像美を堪能してみたい人におすすめできる一台だ。