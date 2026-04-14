ゼンゼロとコラボしたXboxワイヤレスコントローラー、特典付きでコスパが高すぎる

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「ゼンゼロ」コラボのXboxコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、Xboxワイヤレスコントローラー「GameSir G7 Pro（ゼンレスゾーンゼロコラボモデル）」が販売中だ。参考価格は1万9999円だが、タイムセールにより10％オフの1万7999円で購入できる（4月14日時点）。

本製品は、miHoYoが手がけたアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』とコラボしたXboxワイヤレスコントローラー。Xbxo Series X|S、Xbox One、PCは有線/USBドングル接続、AndroidはBluetooth接続に対応する。高精度TMRスティックやホール効果トリガー、ゲームをモチーフにしたボーナスアクセサリー、最大1000Hzのポーリングレートなどが特徴となっている。

最高級のコラボモデル

ユーザーレビューを見ると、「コラボモデルとしても実用機としても最高級」「コントローラーとしてもグッズとしても素晴らしい出来」といった声が寄せられている。「ゼンゼロ」ファン必見のコントローラーと言えるだろう。気になる人はチェックしてみてほしい。