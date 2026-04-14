【1万8000円→1万2800円】180Hz駆動のMSI製23.6型湾曲ゲーミングディスプレーがタイムセール中！

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MSIの23.6型湾曲ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの23.6型湾曲ゲーミングディスプレー「MAG 242C」が販売中だ。参考価格は1万8000円だが、タイムセールにより29％オフの1万2800円で購入できる（4月14日時点）。

本製品は、AIを用いた映像向上技術「AIビジョン」機能を追加した「G24C4 E2」の後継モデル。解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（MPRT）、パネル駆動方式はVAなど。

高コスパの湾曲ゲーミングディスプレー

ユーザーレビューを見ると、「コスパ良好の湾曲ディスプレー」「プレイ中の没入感が高い」「すごくキレイで滑らか」といった声が寄せられている。ゲームの没入感を高めたい人や安価な湾曲ディスプレーを探している人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。