Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第193回
【1万8000円→1万2800円】180Hz駆動のMSI製23.6型湾曲ゲーミングディスプレーがタイムセール中！
2026年04月14日 18時30分更新
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MSIの23.6型湾曲ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの23.6型湾曲ゲーミングディスプレー「MAG 242C」が販売中だ。参考価格は1万8000円だが、タイムセールにより29％オフの1万2800円で購入できる（4月14日時点）。
本製品は、AIを用いた映像向上技術「AIビジョン」機能を追加した「G24C4 E2」の後継モデル。解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（MPRT）、パネル駆動方式はVAなど。
高コスパの湾曲ゲーミングディスプレー
ユーザーレビューを見ると、「コスパ良好の湾曲ディスプレー」「プレイ中の没入感が高い」「すごくキレイで滑らか」といった声が寄せられている。ゲームの没入感を高めたい人や安価な湾曲ディスプレーを探している人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】MSI 湾曲ゲーミングモニター MAG 242C 23.6インチ/フルHD/VAパネル/180Hz/1ms/HDMI/DPAdaptive-Sync/アンチモーションブラー/HDR/AIビジョン/メーカー3年保証
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