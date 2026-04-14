初音ミクとコラボしたPixio製27型QHDゲーミングディスプレー！ みっくみくにされること間違いなしの一台

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初音ミクとコラボしたPixio製27型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Pixioの27型ゲーミングディスプレー「PX278WAVE」が販売中だ。価格は4万9390円。

背面に初音ミクのイラストが!!

PX278WAVEは、バーチャルシンガー「初音ミク」とコラボしたゲーミングディスプレー。おしゃれなミントグリーンのカラーリングが特徴で、初音ミクのイラストが背面に施されている。27型のFast IPSパネルに加え、QHD（2560×1440ドット）の解像度や180Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度（GtG）を採用する。

初音ミクを愛するすべての人に触ってほしいディスプレーだ。"みっくみく"にされたい人はぜひチェックしてみてほしい。