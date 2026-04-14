Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第192回
初音ミクとコラボしたPixio製27型QHDゲーミングディスプレー！ みっくみくにされること間違いなしの一台
2026年04月14日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
初音ミクとコラボしたPixio製27型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Pixioの27型ゲーミングディスプレー「PX278WAVE」が販売中だ。価格は4万9390円。
背面に初音ミクのイラストが!!
PX278WAVEは、バーチャルシンガー「初音ミク」とコラボしたゲーミングディスプレー。おしゃれなミントグリーンのカラーリングが特徴で、初音ミクのイラストが背面に施されている。27型のFast IPSパネルに加え、QHD（2560×1440ドット）の解像度や180Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度（GtG）を採用する。
初音ミクを愛するすべての人に触ってほしいディスプレーだ。"みっくみく"にされたい人はぜひチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|Pixio ゲーミングモニター 初音ミク コラボモデル 27インチ 180Hz WQHD ミント グリーン かわいい PX278WAVE Fast IPS 1ms ゲーム モニター HDR ブルーライト軽減 VESA pcモニター 液晶 ディスプレイ テレワーク ピクシオ
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第191回
トピックスゲームだけでなく仕事もこれでOK！ ラピトリ搭載の日本語配列ゲーミングキーボードがタイムセール中
-
第190回
トピックスゲーミングデスクのデビューに最適、タイムセールで1万円切り！ 可動式棚や仕切り板、コンセントなどが付属
-
第189回
トピックス原神コラボのDualSenseコントローラーが7％オフ！ 「コレクター心をくすぐる一台」とファンから高評価
-
第188回
トピックス24GBメモリー搭載で25万円台！ ゲームも動画編集もやりたいなら、RTX 5060搭載のHP製ゲーミングノートPCがイイかも
-
第187回
トピックススペックを厳選でコスパ良し、RTX 5060搭載のMSI製ゲーミングノートがタイムセールで22万円台に
-
第186回
トピックスApexもフォートナイトも最高設定で遊べるGALLERIA製ゲーミングPC、21万円とおトクすぎる
-
第185回
トピックスRazerのゲーミングキーボードには4万円の価値がある！ ラピトリや8000Hzポーリングレートなど高スペックが魅力
-
第184回
トピックス横長10.1型タッチパネル搭載ってマジ!? ゲーム配信にピッタリのキーボードが面白すぎる
-
第183回
トピックス「マウスは重いほうが良い」という人へ。ASUSの“重装備系”ワイヤレスゲーミングマウスが9％オフ
-
第182回
トピックスオリジナルに匹敵する使いやすさが魅力！ 8BitDoのXbox・PC用有線コントローラーが5890円
- この連載の一覧へ