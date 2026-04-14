原神コラボのDualSenseコントローラーが7％オフ！ 「コレクター心をくすぐる一台」とファンから高評価

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『原神』デザインのDualSenseをチェック

Amazon.co.jpにて、「【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー "原神" リミテッドエディション」が販売中だ。参考価格は1万1345円だが、執筆時点では7％オフの1万570円で購入できる（4月14日時点）。

本製品は、miHoYoが手がけたオープンワールドRPG『原神』をイメージしたDualSense ワイヤレスコントローラー。タッチパッドに双子の旅人「空」と「蛍」の紋章があしらわれているほか、幻想的な白・金・銀の色が随所に施されている。

『原神』ファン垂涎の限定モデル

ユーザーレビューを見ると、「限定モデルらしい個性的なカラーリングが魅力」「コレクター心をくすぐる一台」「可愛くてオシャレ」といった声が寄せられている。純正品という安心感も合わせて、『原神』ファンの心に刺さること間違いなしの一台だ。気になる人はチェックしてみては？