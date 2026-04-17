ナポリタン550円！ 看板メニュー3品が特別価格に、4月21日限定

和風スパゲッティ専門店「壁の穴」は、4月21日に「大感謝祭」を開催します。対象店舗にて、人気スパゲッティ3品を特別価格で提供します。

4月21日限定、スパゲッティ3品が550円に

同企画は月に一度実施しているもので、今回は「壁の穴風ナポリタン」「“伝説”のミートソース」「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」の3品を550円で販売します。

▲辛子明太子と高菜のスパゲッティ 特別価格550円

辛子明太子と高菜を組み合わせたスパゲッティです。ピリッとした辛みが特徴だとしています。

▲壁の穴風ナポリタン 特別価格550円

独自のレシピで改良したナポリタンです。素材の味を活かした仕上がりとしています。

▲“伝説”のミートソース 特別価格550円

野菜と肉の旨みを引き出すことを重視し、時間をかけて仕上げたミートソースです。シンプルな構成の中に同店の歴史を反映した一品としています。

■大感謝祭 実施店舗

渋谷道玄坂小路本店

ヨドバシ池袋店

自由が丘店

玉川高島屋店

千葉そごう店

そごう横浜店

そごう大宮店

梅田HEPナビオ店

老舗スパゲッティ専門店の月イチ感謝祭

人気メニュー3品が550円となる大感謝祭が、今月も開催されます。同店の歴史が詰まった「“伝説”のミートソース」など、どこか懐かしさを感じられるメニューが対象となっています。

普段より気軽に立ち寄りやすいタイミングなので、この機会に壁の穴の定番メニューを食べてみてはどうでしょうか。

※価格は税込み表記です。