ナポリタン550円！ 看板メニュー3品が特別価格に、4月21日限定

和風スパゲッティ専門店「壁の穴」は、4月21日に「大感謝祭」を開催します。対象店舗にて、人気スパゲッティ3品を特別価格で提供します。
4月21日限定、スパゲッティ3品が550円に
同企画は月に一度実施しているもので、今回は「壁の穴風ナポリタン」「“伝説”のミートソース」「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」の3品を550円で販売します。
▲辛子明太子と高菜のスパゲッティ 特別価格550円
辛子明太子と高菜を組み合わせたスパゲッティです。ピリッとした辛みが特徴だとしています。
▲壁の穴風ナポリタン 特別価格550円
独自のレシピで改良したナポリタンです。素材の味を活かした仕上がりとしています。
▲“伝説”のミートソース 特別価格550円
野菜と肉の旨みを引き出すことを重視し、時間をかけて仕上げたミートソースです。シンプルな構成の中に同店の歴史を反映した一品としています。
■大感謝祭 実施店舗
渋谷道玄坂小路本店
ヨドバシ池袋店
自由が丘店
玉川高島屋店
千葉そごう店
そごう横浜店
そごう大宮店
梅田HEPナビオ店
老舗スパゲッティ専門店の月イチ感謝祭
人気メニュー3品が550円となる大感謝祭が、今月も開催されます。同店の歴史が詰まった「“伝説”のミートソース」など、どこか懐かしさを感じられるメニューが対象となっています。
普段より気軽に立ち寄りやすいタイミングなので、この機会に壁の穴の定番メニューを食べてみてはどうでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります