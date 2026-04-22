ついに本命！ファミマ「超も～っちり」新作はクリームパン　正直いちばん売れそう

ファミリーマートは4月21日、「ファミマルBakery」の「超も～っちりパン」シリーズに新商品を追加し、「も～っちり食感クリームパン」を全国の店舗で発売します。
533万食突破「超も～っちり」シリーズにクリームパン
「超も～っちりパン」は、人気パンをこれまでにない“超も～っちり”食感に進化させたシリーズで、4月7日にスタート。これまでに「ホイップあんぱん」など5商品を投入しています。
発売以降、13日間で累計販売数533万食を突破。同社でヒットした「生コッペパン」に迫る販売実績を記録しています（2023年に登場した生コッペパンは販売20日間で1000万食を突破したと報じられています）。
今回新しく、クリームパンがシリーズに登場。
▲も～っちり食感クリームパン 160円
も～っちりとした生地でカスタードクリームを包んで焼き上げ、すっきりとした味わいのミルクホイップを加えたクリームパンです。
リリースには、社内試食の際の「専門店のクリームパンかと思うくらい、遜色ないもっちり感とおいしさ」といったコメントが紹介されています。
シリーズで一番期値が高い！これは売れる……
「も～っちり食感クリームパン」は、発売前の社内試食調査で、新商品6品の中でもっとも「売れそう」と評価されたんだとか。
シリーズはすでに533万食を突破していますが、今回登場するクリームパンは“本命”といってよさそうです。
これまでのシリーズで「超も～っちり」のファンになった人はもちろん、まだ試していない人にとっても、期待値の高い一品として注目です。これは人気が出そう！
※価格は税込み表記です。
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