Hondaが昨年立ち上げた、EV向けの急速充電ネットワークサービス「Honda Charge（ホンダチャージ）」。Hondaのみならず、他社でも利用でき、かつスマートフォンを用いてスムーズな決済や予約ができるこのサービスを紹介します。

ライバル「e-Mobility Power」や他社サービスとの料金比較

まず日本における急速充電環境について整理しましょう。最も大きなサービスがe-Mobility Power（イーモビリティパワー）が提供する充電サービスでしょう。会員（月4180円）加入なら、1回の急速充電（30分）で825円（1分27.5円）。ビジター料金の場合、最大出力50kW以下で1650円、50kW以上2310円でサービスを提供しています。

50kW超の充電器で週に1度、月に3回充電する場合、会員になった方が支払額が安価であると言われていますが、高速道路に設置されているのは、このe-Mobility Powerの充電器ですので、会員契約したほうがいいでしょう。

ENEOS Charge Plus（ENEOSチャージプラス）は、サービスステーションのほか、商業施設や道の駅などに急速充電器/普通充電器の設置が進められているサービス。料金プランはいくつかあるのですが、月額の基本料金0円のシンプルプランで1充電（30分）1386円（1分46.2円）。月に90分（3回）以上急速充電を利用する場合は、プレミアムプラン（月額2200円、1分22円）の方がオトクになります。e-Mobility Powerよりも安価ですが、急速充電器の設置数がライバルより少ないのが残念なところです。

PREMIUM CHARGING ALLIANCE（プレミアムチャージアライアンス、以下PCA）は、ポルシェ、アウディ、フォルクスワーゲンオーナー向けのサービス。月額会員は登録料金2000円、月額1800円に加え、150kWで1分75円、90kWで1分45円と料金は高めですが、高出力で充電時間の制限がないのが特徴。2026年3月を目途にレクサスの急速充電ネットワークとも相互利用ができるようになるようです。ちなみに、基本料金も登録料金も不要な都度会員プランもあり、こちらは150kWで1分200円、90kWで1分120円と長時間使うなら割高です。

他にもテスラのスーパーチャージャーがありますが、充電コネクターの形状が日本で広く使われているCHAdeMOタイプではないので、ここでは割愛させていただきます。

認証（決済方法）は、e-Mobility PowerとENEOSチャージプラスが会員カードをタッチ、PCAがスマホに専用アプリをインストールして利用します。

月額基本料0円！ 「30分の壁」を超える60分充電がありがたい

Honda Chargeは月額料金ゼロの従量制充電サービス。ホンダカーズ（ディーラー）のほか、協業先の充電器でも利用できます。気になる料金は、50kW出力の充電器利用時1分55円（30分1650円）、90kW出力充電器利用時は1分77円（30分2310円）と、e-Mobility Powerのビジター料金と同等の充電料金でサービスを提供しています。

注目すべきは、最長充電時間が60分であるというところ。30分という時間は、食事するには短く、買い物をするにしても近場でないと……なので、とてもうれしいところです。