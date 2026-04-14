Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第186回
Apexもフォートナイトも最高設定で遊べるGALLERIA製ゲーミングPC、21万円とおトクすぎる
2026年04月14日 12時00分更新
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GALLERIAのゲーミングPCをチェック
Amazon.co.jpにて、GALLERIAのゲーミングPC「GALLERIA XGR7M-R56-GD」が販売中だ。価格は21万8480円。
Ryzen 7 5700X＆RTX 5060搭載
GALLERIA XGR7M-R56-GDは、AMD「Ryzen 7 5700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングPC。メモリーは16GB（DDR4-3200）、ストレージは500GB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。
ゲーム性能の目安としては、『Apex Legends』は最高設定だと約220fps（フルHD）、『フォートナイト』は最高設定だと約105fps（フルHD）となっている。流行りのゲームは最高設定でも3ケタ台のフレームレートで遊べるようだ。設定次第では重めのゲームも遊べるかもしれない。
ストレージ容量が少ないものの、20万円前後のゲーミングPCを探している人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|ガレリア ゲーミングPC 【 Ryzen 7 5700X / RTX5060 / SSD500GB / メモリ16GB 】 GALLERIA XGR7M-R56-GD Windows11Home 動画編集 23118-4918
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