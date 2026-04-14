Apexもフォートナイトも最高設定で遊べるGALLERIA製ゲーミングPC、21万円とおトクすぎる

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GALLERIAのゲーミングPCをチェック

Amazon.co.jpにて、GALLERIAのゲーミングPC「GALLERIA XGR7M-R56-GD」が販売中だ。価格は21万8480円。

Ryzen 7 5700X＆RTX 5060搭載

GALLERIA XGR7M-R56-GDは、AMD「Ryzen 7 5700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングPC。メモリーは16GB（DDR4-3200）、ストレージは500GB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。

ゲーム性能の目安としては、『Apex Legends』は最高設定だと約220fps（フルHD）、『フォートナイト』は最高設定だと約105fps（フルHD）となっている。流行りのゲームは最高設定でも3ケタ台のフレームレートで遊べるようだ。設定次第では重めのゲームも遊べるかもしれない。

ストレージ容量が少ないものの、20万円前後のゲーミングPCを探している人におすすめだ。