Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第184回
横長10.1型タッチパネル搭載ってマジ!? ゲーム配信にピッタリのキーボードが面白すぎる
2026年04月13日 20時00分更新
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AJAZZのメカニカルキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、AJAZZのメカニカルキーボード「AKP846」が販売中だ。価格は2万8990円。
横長の10.1型タッチパネルを搭載
AKP846は、10.1型カラータッチパネルを搭載するキーボード。動画再生はもちろん、システムモニタリングの表示、ショートカット操作、配信補助ツールなど、サブディスプレーとして使えるのが魅力だ。そのほか、75％の省スペース設計や直感的なコントロールができる金属ノブ、ホットスワップの対応などが特徴となっている。
本製品に搭載されている液晶パネルはゲーム用の配信で有効活用できそうだ。ユニークなキーボードが好きな人、マルチタスクができるキーボードを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|【AJAZZ公式】AKP846 10.1インチカラータッチパネル付き メカニカルキーボード 84キー 75% 金属ノブ付き 有線USB-C ギフト軸 ホットスワップ対応 5層ガスケット Windows/Mac ゲーマー ライブ配信者 クリエイター ゲーム オフィスに最適 QMK、VIA対応 (黒)
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