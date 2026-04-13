横長10.1型タッチパネル搭載ってマジ!? ゲーム配信にピッタリのキーボードが面白すぎる

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AJAZZのメカニカルキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、AJAZZのメカニカルキーボード「AKP846」が販売中だ。価格は2万8990円。

横長の10.1型タッチパネルを搭載

AKP846は、10.1型カラータッチパネルを搭載するキーボード。動画再生はもちろん、システムモニタリングの表示、ショートカット操作、配信補助ツールなど、サブディスプレーとして使えるのが魅力だ。そのほか、75％の省スペース設計や直感的なコントロールができる金属ノブ、ホットスワップの対応などが特徴となっている。

本製品に搭載されている液晶パネルはゲーム用の配信で有効活用できそうだ。ユニークなキーボードが好きな人、マルチタスクができるキーボードを探している人におすすめできる。