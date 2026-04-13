Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第183回
「マウスは重いほうが良い」という人へ。ASUSの“重装備系”ワイヤレスゲーミングマウスが9％オフ
2026年04月13日 19時00分更新
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ASUSのワイヤレスゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSのワイヤレスゲーミングマウス「ROG Spatha X」が販売中だ。過去価格は1万7428円だが、執筆時点では9％オフの1万5835円で購入できる（4月13日時点）。
本製品は、12個のプログラムボタンやデュアルモード（2.4GHz/USB接続）、1万9000dpiの光学センサー、高耐久のROGマイクロスイッチ、RGBライティングなどが特徴。フル充電で最大67時間のプレイができるほか、USBまたは付属の充電ドックで15分充電すると最大12時間遊べるという。
重めのゲーミングマウスが欲しい人に
ユーザーレビューを見ると、「充電持ちがいい」「重めが好きな人に」「多数のボタンが使いやすい」といった声が寄せられている。重めのゲーミングマウスが欲しい人は本製品をチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|ASUSTek ゲーミングマウス ワイヤレス ROG Spatha X MMO 19,000dpi 12個プログラムボタン デュアルモード接続 最大67時間 ROGマイクロスイッチ RGB 国内正規品 ブラック
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