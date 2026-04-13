Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第182回
オリジナルに匹敵する使いやすさが魅力！ 8BitDoのXbox・PC用有線コントローラーが5890円
2026年04月13日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Xbox・PC対応の有線コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Xbox・PC対応の有線コントローラー「8BitDo Ultimate C」が販売中だ。価格は5890円。
本製品は、Xbox Series X|S、PCに対応する有線コントローラー。RGBライトやホール効果スティック、3.5mmオーディオジャックなどが特徴となっている。
使いやすさ良好のXboxコントローラー
ユーザーレビューを見ると、「質感や触り心地が良く、音も静か」「オリジナルより良いかも」「軽くて使いやすい」といった声が寄せられている。Xbox用の有線コントローラーを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|8BitDo Ultimate C Xboxの有線コントローラー、RGB照明火輪とホールエフェクトジョイスティック、XboxシリーズX | S、Xbox One、Windows 10/11と互換性があります - 正式にライセンス (Dark Gray)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第187回
トピックススペックを厳選でコスパ良し、RTX 5060搭載のMSI製ゲーミングノートがタイムセールで22万円台に
-
第181回
トピックスXbox公認なのに見た目はDualSense 不思議なコントローラー「Hyperkin The Competitor」
-
第180回
トピックス地味に便利！ Switchのスリープ解除ができるコントローラー「EasySMX S10」が7999円
-
第179回
トピックス遮光フードまで！ “eスポーツで勝つ”ために特化したゲーミングディスプレーが20％オフ、400Hz＆0.5msの超高速表示
-
第178回
トピックス240Hz＆1msで勝利を掴みたい人必見！ GigaCrysta製24.5型フルHDゲーミングディスプレーが2万円切りで販売中
-
第177回
トピックス軽量級～中量級のゲームは快適！ RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCが25万円台
-
第176回
トピックスRyzen 7 260＆RTX 5070搭載のGIGABYTE製16型ゲーミングノートPC PC性能を最適化するAI機能が魅力！
-
第175回
トピックス8Kレベルの静電容量式ジョイスティックだと!? PC・Switch 2・モバイル対応「BIGBIG WON Rainbow 3」が15％オフ
-
第174回
トピックスホリ製Windows PC用ゲームパッドが12％オフ！ シンプルイズベスト、「安くて使いやすい」と高評価
-
第173回
トピックスRTX 5070 Ti搭載、デスクトップ級パワーを持ち運べるASUS製16型ゲーミングノート 価格相応の強さを体験できる一台
- この連載の一覧へ