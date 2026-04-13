オリジナルに匹敵する使いやすさが魅力！ 8BitDoのXbox・PC用有線コントローラーが5890円

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Xbox・PC対応の有線コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、Xbox・PC対応の有線コントローラー「8BitDo Ultimate C」が販売中だ。価格は5890円。

本製品は、Xbox Series X|S、PCに対応する有線コントローラー。RGBライトやホール効果スティック、3.5mmオーディオジャックなどが特徴となっている。

使いやすさ良好のXboxコントローラー

ユーザーレビューを見ると、「質感や触り心地が良く、音も静か」「オリジナルより良いかも」「軽くて使いやすい」といった声が寄せられている。Xbox用の有線コントローラーを探している人におすすめできる。