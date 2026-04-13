Xbox公認なのに見た目はDualSense 不思議なコントローラー「Hyperkin The Competitor」

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Xbox・PC対応コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、Xbox・PC対応コントローラー「Hyperkin The Competitor」が販売中だ。価格は8580円。

本製品は、DualSense風の形状およびボタン配置が特徴の有線コントローラー（公式ライセンス取得済み）で、Xbox Series X|S、Xbox One、PCに対応する。左右対称のアナログスティックやホール効果スティック、カスタマイズ可能な背面ボタン、インスタントミュートボタンなどが特徴となっている。

見た目はDualSense、中身はXboxという変わり種

ユーザーレビューを見ると、「PSのボタン配置が合うならアリ」「Xbox公認なのにPS配置という珍しさ」「PSからXboxに移行した人はすぐ慣れる」といった声が寄せられている。気になる人はチェックしてみては？