Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第180回
地味に便利！ Switchのスリープ解除ができるコントローラー「EasySMX S10」が7999円
2026年04月13日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Nintendo Switch用コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch 2対応コントローラーの「EasySMX S10」が販売中だ。過去価格は8999円だが、執筆時点では11％オフの7999円で購入できる（4月13日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2をはじめ、初代SwitchやSteam Deck、モバイル（iOS/Android）、PCに対応するコントローラー。ワンクリックでSwitchを瞬時に起動できる機能や多層HD振動、交換可能なマグネットカバーおよびDパッド、スリープ解除機能などが特徴となっている。
Switchの起動やスリープ解除ができると好評
ユーザーレビューを見ると、「スリープ解除が便利」「Switchの起動もできるので便利」「とても使いやすい」といった声が寄せられている。便利機能満載のSwitch用コントローラーを探している人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|Switch 2 コントローラー PC、Switch2のスリープを解除できる連射機能付、EasySMX S10 Switch2 ゲームパッド 無線 、ラー 磁気式交換可能、RGB バックライト、TMR ジョイスティック付きゲーム コントローラー、1000Hz ポーリングレート、Switch2/Switch/Steam Deck/iOS/Android/PC 対応、日本語取扱説明書付き、黒
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第181回
トピックスXbox公認なのに見た目はDualSense 不思議なコントローラー「Hyperkin The Competitor」
-
第179回
トピックス遮光フードまで！ “eスポーツで勝つ”ために特化したゲーミングディスプレーが20％オフ、400Hz＆0.5msの超高速表示
-
第178回
トピックス240Hz＆1msで勝利を掴みたい人必見！ GigaCrysta製24.5型フルHDゲーミングディスプレーが2万円切りで販売中
-
第177回
トピックス軽量級～中量級のゲームは快適！ RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCが25万円台
-
第176回
トピックスRyzen 7 260＆RTX 5070搭載のGIGABYTE製16型ゲーミングノートPC PC性能を最適化するAI機能が魅力！
-
第175回
トピックス8Kレベルの静電容量式ジョイスティックだと!? PC・Switch 2・モバイル対応「BIGBIG WON Rainbow 3」が15％オフ
-
第174回
トピックスホリ製Windows PC用ゲームパッドが12％オフ！ シンプルイズベスト、「安くて使いやすい」と高評価
-
第173回
トピックスRTX 5070 Ti搭載、デスクトップ級パワーを持ち運べるASUS製16型ゲーミングノート 価格相応の強さを体験できる一台
-
第172回
トピックスASRockが手がけた27型QHDゲーミングディスプレーに注目！ 180Hz＆1msの良スペックに心を奪われる、しかもコスパ良し
-
第171回
トピックス懐かし！ 初代Xbox風の有線コントローラーがAmazonで販売中！ 形状もボタンの配置も初代にそっくりすぎる
- この連載の一覧へ