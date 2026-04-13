地味に便利！ Switchのスリープ解除ができるコントローラー「EasySMX S10」が7999円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Nintendo Switch用コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch 2対応コントローラーの「EasySMX S10」が販売中だ。過去価格は8999円だが、執筆時点では11％オフの7999円で購入できる（4月13日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2をはじめ、初代SwitchやSteam Deck、モバイル（iOS/Android）、PCに対応するコントローラー。ワンクリックでSwitchを瞬時に起動できる機能や多層HD振動、交換可能なマグネットカバーおよびDパッド、スリープ解除機能などが特徴となっている。

Switchの起動やスリープ解除ができると好評

ユーザーレビューを見ると、「スリープ解除が便利」「Switchの起動もできるので便利」「とても使いやすい」といった声が寄せられている。便利機能満載のSwitch用コントローラーを探している人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。