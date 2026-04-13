Amazonセール情報大紹介！ 第1628回
41%オフで27,300円。しっかり静かになるソニーのノイズキャンセリングヘッドホン、型落ちで狙い目
2026年04月13日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで41％オフ】
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン「WH-1000XM4」をチェック！
ソニーのワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン「WH-1000XM4」がAmazonで割引対象。参考価格45,980円のところ、41％オフの27,300円で販売中。
ノイズキャンセリングは、スペックだけだと分かりにくい。でも実際に使うと、「こんなに変わるのか」と感じやすい機能だ。電車やカフェの騒がしさが一段落ちて、音楽や作業に集中しやすくなる。
ソニーのワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン「WH-1000XM4」は、その変化をしっかり体感できる定番モデル。型落ちで価格が落ちている今なら、これまで試してこなかった人でも手に取りやすい。
①周りの音の減り方が分かりやすい
この手のヘッドホンは、使ったときの変化が大きい。WH-1000XM4はノイズキャンセリングに対応していて、電車やカフェのように人や環境音が多い場所でも、周囲の音を抑えやすい。
②話す・外すといった動きで音が切り替わる
話し始めると音楽を一時停止して外音取り込みに切り替わる「Speak to Chat」に対応している。ヘッドホンを外すと再生が止まり、再び装着すると再生が再開される。
③長時間つけても使いやすい
柔らかい低反発ウレタン素材を使ったイヤーパッドで、側頭部への当たりを分散する設計。最大30時間の再生に対応していて、充電の回数も多くならない。つけたままでも使いやすい。
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