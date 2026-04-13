遮光フードまで！ “eスポーツで勝つ”ために特化したゲーミングディスプレーが20％オフ、400Hz＆0.5msの超高速表示

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

KTCの24.1型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、KTCの24.1型フルHDゲーミングディスプレー「KTC 25M1」が販売中だ。参考価格は5万4980円だが、タイムセールにより20％オフの4万3980円で購入できる（4月13日時点）。

400Hz＆0.5ms、遮光フード付属のモデル

KTC 25M1は、400Hzのリフレッシュレートと0.5ms（MPRT）の応答速度が特徴のゲーミングディスプレー。Fast TNパネルや遮光フードなど競技シーンを想定したモデルで、1コマ差で勝敗が決まるFPSや格闘ゲーム、レースゲーム等に最適だ。そのほか、OSDメニューの操作や設定切り替えを手元で直感的に操作できる専用コントローラー、充実のインターフェースなども特徴となっている。

なかでも遮光フードは光の映り込みや周囲の視界干渉を防ぎ、ゲームに集中できるのが魅力。その効果は絶大で、eスポーツ大会で見かけることが多い。リフレッシュレートと応答速度を含めて、eスポーツ系タイトルをガッツリやり込みたい人におすすめできる一台だ。