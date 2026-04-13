Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第179回
遮光フードまで！ “eスポーツで勝つ”ために特化したゲーミングディスプレーが20％オフ、400Hz＆0.5msの超高速表示
2026年04月13日 15時00分更新
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KTCの24.1型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、KTCの24.1型フルHDゲーミングディスプレー「KTC 25M1」が販売中だ。参考価格は5万4980円だが、タイムセールにより20％オフの4万3980円で購入できる（4月13日時点）。
400Hz＆0.5ms、遮光フード付属のモデル
KTC 25M1は、400Hzのリフレッシュレートと0.5ms（MPRT）の応答速度が特徴のゲーミングディスプレー。Fast TNパネルや遮光フードなど競技シーンを想定したモデルで、1コマ差で勝敗が決まるFPSや格闘ゲーム、レースゲーム等に最適だ。そのほか、OSDメニューの操作や設定切り替えを手元で直感的に操作できる専用コントローラー、充実のインターフェースなども特徴となっている。
なかでも遮光フードは光の映り込みや周囲の視界干渉を防ぎ、ゲームに集中できるのが魅力。その効果は絶大で、eスポーツ大会で見かけることが多い。リフレッシュレートと応答速度を含めて、eスポーツ系タイトルをガッツリやり込みたい人におすすめできる一台だ。
|Image from Amazon.co.jp
|KTC 24.1インチ ゲーミングモニター 400Hz 0.5ms（MPRT）Fast TN Display 350cd/㎡ sRGB125%（色域容積）Adaptive Sync HDMI2.0×2 / DP1.4×2 / mini-USB チルト・回転対応 遮光フード付 VESA対応 3年保証 25M1
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