MacBookのポート不足、これを差すだけでかなり変わる。直付け7in1ハブが半額の5,000円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】

Satechi「USB-C Pro ハブ 7 in 1マルチアダプター」をチェック！

Satechiの「USB-C Pro ハブ 7 in 1マルチアダプター」がAmazonタイムセール対象。参考価格9,999円のところ、50％オフの5,000円で販売中。

ポート不足でハブをつなぐと、ケーブルが増えてデスクまわりがごちゃつきやすい。このハブは本体にカチッと直挿しするタイプで、余計なケーブルを増やさずに使えるのが特徴。HDMIもUSBもSDカードもこれ一つにまとまるので、「とりあえず、これを挿しておけばいい」という使い方がしやすい。

今は半額の5,000円で手に入るので、デスクまわりをすっきりさせたい人には、動きやすいタイミング。

①付けっぱなしでも邪魔になりにくい

横に差し込む形なので、ケーブルを伸ばさずそのまま使える。机の上でも扱いやすく、持ち運びでも使いやすい形になっている。

②普段よく使う接続はこれで足りる

4K/60HzのHDMI出力に対応し、USB機器の接続やSD/microSDカードの読み込みもこなせる。ディスプレイ出力から周辺機器の接続、データの取り込みまでまとめて任せやすい。

③持ち出してもそのまま使える

外でもそのまま使えるのがラク。ドライバー不要で挿すだけなので手間がかからない。スリムで荷物を増やしにくく、必要なときだけ取り出して使う形にも向いている。重いドックを持ち歩くほどではないけど、接続はまとめて済ませたい人にはちょうどいい。

※USB-Cポートを2つ使うタイプのため、対応機種は事前に確認しておきたい。ケースを付けたままだと装着できない点や、電力を多く使う機器には向かない点にも気をつけたい。