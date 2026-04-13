Amazonセール情報大紹介！ 第1627回
MacBookのポート不足、これを差すだけでかなり変わる。直付け7in1ハブが半額の5,000円
2026年04月13日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】
Satechi「USB-C Pro ハブ 7 in 1マルチアダプター」をチェック！
Satechiの「USB-C Pro ハブ 7 in 1マルチアダプター」がAmazonタイムセール対象。参考価格9,999円のところ、50％オフの5,000円で販売中。
ポート不足でハブをつなぐと、ケーブルが増えてデスクまわりがごちゃつきやすい。このハブは本体にカチッと直挿しするタイプで、余計なケーブルを増やさずに使えるのが特徴。HDMIもUSBもSDカードもこれ一つにまとまるので、「とりあえず、これを挿しておけばいい」という使い方がしやすい。
今は半額の5,000円で手に入るので、デスクまわりをすっきりさせたい人には、動きやすいタイミング。
①付けっぱなしでも邪魔になりにくい
横に差し込む形なので、ケーブルを伸ばさずそのまま使える。机の上でも扱いやすく、持ち運びでも使いやすい形になっている。
②普段よく使う接続はこれで足りる
4K/60HzのHDMI出力に対応し、USB機器の接続やSD/microSDカードの読み込みもこなせる。ディスプレイ出力から周辺機器の接続、データの取り込みまでまとめて任せやすい。
③持ち出してもそのまま使える
外でもそのまま使えるのがラク。ドライバー不要で挿すだけなので手間がかからない。スリムで荷物を増やしにくく、必要なときだけ取り出して使う形にも向いている。重いドックを持ち歩くほどではないけど、接続はまとめて済ませたい人にはちょうどいい。
※USB-Cポートを2つ使うタイプのため、対応機種は事前に確認しておきたい。ケースを付けたままだと装着できない点や、電力を多く使う機器には向かない点にも気をつけたい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1630回
トピックスついに２TBで20万円！ 型落ち13型iPad Pro（M4）、5Gも付いてかなりお得に！（最新モデルは40万円台）
-
第1626回
トピックス4Kで映像美に浸る、360Hzで真剣勝負。切り替えて使える27インチディスプレーが5万円切り
-
第1625回
トピックスリモコン多すぎて面倒じゃない？ このセットで“家電を声で操作できる状態”まで一気にいける
-
第1624回
トピックスCore 7 240H＋RTX 5060でゲームも仕事も回せる。MSIのコスパ重視ゲーミングノート
-
第1623回
トピックスメガネ屋で見かけるあの洗浄機、自宅でも。CITIZENでこの価格、7,000円台の超音波洗浄機
-
第1622回
トピックス空気清浄機、どれ選ぶ？迷ったらこれ。加湿もこれ1台、シャープが3万円切り
-
第1621回
トピックスこの値段でいいの？5,000円台なのに“普通に使える”Amazonベーシックのスーツケース
-
第1619回
トピックス魚焼き、裏返さなくていい。ほぼ放置でいいロースター、6,980円
-
第1618回
トピックスイヤホンで済ませてる？“ちゃんと聴く環境”に変わるAirPods Max【9％オフ】
- この連載の一覧へ