Kindle漫画セール情報「推し漫」 第107回
ひんなひんな『ゴールデンカムイ』が全31巻で4169円です【Kindle漫画セール情報】
2026年04月13日 17時00分更新
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実写映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開記念で、『ゴールデンカムイ』が激安セール中です。なんと全31巻で4169円！ ただし、買い方に少々コツがいるので、今回は作品紹介よりも買い方をメインにお届けしますね。
今回のセールでは全31巻が4169円で買えるのですが、そのためには価格表示の下段に用意されている、「70%OFFクーポン」を適用させる必要があります。まず、第1巻の購入ページを開いてクーポンをONに。以降はすべての単品販売に70%オフが適用されますので、順次購入していきましょう。まとめ買いにはクーポンは適用されないので、1巻ずつ個別に購入する必要がある点に注意してください。
まだ未購入の人はこの機会にぜひ！
『ゴールデンカムイ』は無個性のキャラがいないのがすごい
ゴールデンカムイ
野田サトル (著)
全31巻（完結）
4169円（70%OFFクーポン適用時）
第1巻～第3巻（1巻あたり）
100円⇛ 30円（70%OFFクーポン適用時）
第4巻～第12巻（1巻あたり）
300円⇛ 90円（70%OFFクーポン適用時）
第13巻～第29巻（1巻あたり）
564円⇛ 169円（70%OFFクーポン適用時）
第30巻～第31巻（1巻あたり）
659円⇛ 198円（70%OFFクーポン適用時）
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
日露戦争で「不死身の杉元」と恐れられた元軍曹・杉元佐一は、アイヌが隠した莫大な金塊の存在を知る。その金塊の在り処を示す「刺青人皮」が、戦争で捕虜になった24人の囚人たちの体に分けられて彫られていることを知った杉元は、刺青人皮を集めるために北海道を駆け巡る。一方、アイヌの少女アシリパは、父を殺した犯人を探すために杉元と行動を共にすることに。二人は、刺青人皮を狙う元第七師団の兵士たちや、凶悪な囚人たち、さまざまな勢力と激しくぶつかり合いながら、黄金の謎とアイヌの歴史、自身の過去に向き合っていく。
個性の強い強烈なキャラクターたち。アイヌ文化、北海道の自然、時代のうねりを盛り込んだ圧倒的な世界観と情報量。謎と活劇に満ちた冒険ストーリー。ときにシリアスで残酷、ときにユーモラスで笑える描写のバランスが秀逸。そのすべてが絶妙にマッチした奇跡のような冒険群像劇！
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