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Amazonセール情報大紹介！ 第1577回

【17万円台】公式18万円台のMacBook Air 13インチがAmazonで狙い目

2026年04月12日 20時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Apple 2026 MacBook Air（M5・13インチ）をチェック！

　Appleの13.6インチノート「MacBook Air（M5）」がAmazonで販売中。Apple公式価格184,800円のところ、Amazonでは177,333円で購入できます！

　薄くて軽いノートでも、性能や容量で妥協したくない人には気になる1台です。M5チップ、16GBメモリ、512GB SSDという構成は、日常作業だけでなく写真整理や軽めの編集作業まで視野に入れやすい内容です。購入時は価格だけでなく、カラー、キーボード配列、保証やサポート条件もあわせて確認して選びたいところです。

アマゾンでApple 2026 MacBook Air（M5・13インチ）を入手

長く使うことを考えて選びやすい構成

　モバイルノートは、軽さだけで選ぶと、後から性能や容量に物足りなさを感じることがあります。その点、このMacBook AirはM5チップ、16GBメモリ、512GB SSDを搭載しており、ウェブ閲覧や資料作成はもちろん、画像編集やマルチタスクまで快適にこなしやすい構成です。軽さと実用性のバランスがよく、長く使うことを考えている人にもおすすめしやすい1台です。

　本体重量は約1.23kgと軽く、持ち運びしやすいのも魅力です。13.6インチのLiquid Retinaディスプレイは発色が鮮やかで、文字や写真も見やすく、日常利用から仕事用まで幅広く活躍してくれます。最大18時間のバッテリー駆動に対応しているため、外出先や移動中でも電池残量を気にせず使いやすいモデルです。

　さらに、2基のThunderbolt 4ポートやMagSafe充電ポート、Touch IDも備えており、使い勝手のよさにも配慮されています。性能、携帯性、機能性のバランスが取れているため、初めてMacを選ぶ人にも、買い替えを考えている人にも注目してほしい製品です。

アマゾンでApple 2026 MacBook Air（M5・13インチ）を入手
 

　MacBook Airは、軽さと性能の両立を重視したい人に向いたモデルです。とくに16GBメモリと512GB SSDの構成は、買ったあとで容量不足を感じにくいのが利点です。一方で高額製品なので、購入前にはカラーや構成だけでなく、保証、配送、返品条件まで確認しておくと後悔しにくくなります。

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