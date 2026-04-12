Amazonセール情報大紹介！ 第1623回
メガネ屋で見かけるあの洗浄機、自宅でも。CITIZENでこの価格、7,000円台の超音波洗浄機
2026年04月12日 13時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで35％オフ】シチズン「超音波洗浄器 SWT710」をチェック！
シチズンの「超音波洗浄器 SWT710」がAmazonで割引対象。参考価格10,978円のところ、35％オフの7,118円で販売中。
メガネは毎日拭いているのに、なんとなくスッキリしない。フレームまわりの汚れは気になりつつも、そのままになりがちだ。
シチズンの「超音波洗浄器 SWT710」は、超音波で細かいすき間の汚れまで落とせる家庭用モデル。レビューでも、水が汚れることで変化を実感しやすいといった声があり、普段のケアでは落ちきらない汚れをまとめて手入れできる。
①メガネをそのまま入れて使えるサイズ感
「SWT710」はメガネのような幅のあるものもそのまま入れやすいサイズ。普段使っているメガネをそのまま入れて使えるので、「まず試してみる」ハードルが低い。
②2つの振動子でムラなく洗いやすい
このモデルは振動子を2つ搭載しているのが特徴。キャビテーションが広い範囲に行き渡るため、幅のあるものでも一部だけでなく全体を洗いやすい構成になっている。
③メガネ以外にも使い道を広げやすい
付属の時計バンド用ホルダーを使えば、本体を水に浸けずにバンドだけ洗うことができる。アクセサリー用の洗浄カゴも付いているので、時計バンドや小物類などもまとめて手入れしやすい。
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