3月23日から4月5日までタイで「第47回バンコク国際モーターショー 2026」が開催されました。タイの自動車イベントって盛り上がってるの？ どんなクルマがお披露目されたの？ 日本の私たちとの関係は？ などなど、日本からではわからないタイの自動車事情をレポートします。

ピックアップトラックが大人気！

日系ブランドが7割を占める

タイは東南アジアきっての自動車生産国です。タイに国産自動車メーカーは存在しませんが、トヨタやホンダ、日産などの日系メーカーが進出しており、タイでクルマを生産・輸出しています。最近では、年間約150万台を生産して、約100万台を日本やASEAN各地に輸出しています。

また、タイの国内で販売される約50万台のうち、乗用車は約4割で、残る6割が商用車。商用車も半分以上が農家や中小企業向けのピックアップトラックです。つまり、日本と違って、ピックアップトラックが乗用車並みに売れている、というのが特徴です。

そんなタイ国内の販売シェアトップが約4割のトヨタで、続いてホンダといすゞがシェア10％程度で2位と3位を争います。ピックアップトラックが売れるので、タイではいすゞの存在感が大きくなっています。そして、三菱自動車が約4％で、日産／マツダ／スズキがそれぞれ約1～2％のシェアを持っています。トータルでは、約7割が日系メーカーで占められているのです。

モーターショーは年間の2割を売る重要な新車販売の場

そんなタイにおけるモーターショーの意味合いは、日本や欧米と異なります。日本や欧米では、現地の自動車メーカーによる新型モデルや、将来を見据えたコンセプトカーが花形です。来場者の目当ては、今まで見たことのない未来のクルマです。ところがタイのモーターショーはトレードショー。クルマを買うことがイベントの目的になのです。

そのため展示車の横には、自動車販売会社の営業マンが待ち構えており、クルマを気に入れば、一緒にブースの裏にある広い商談コーナーに移動。そこで購入契約を結ぶことになります。商談コーナーの一角には銀行の出張窓口もあって、そこでローンの申請も同時に行ないます。

毎年10日間ほどの会期で、5～7万台も予約が取れるとか。また、春先だけでなく、年末も同様のイベントがあります。クルマを売るという儲かるイベントですから、1年に2回も開催されるのです。2年に一度の日本とは違います（意味合いも）。

その結果、タイではモーターショーだけで、新車が年間10万台以上も売れています。タイの年間新車販売規模は50万台程度。ショーで10万台も売れるのですから、業界にとって重要なだけでなく、来場者にとっても大金を使う、まさに熱いショーといえるでしょう。

シェアを伸ばし、ショーにも数多く出展する中国ブランド

そんな新車販売の最前線となるタイのモーターショーですが、今年のトレンドはEVでした。近年のタイは、国をあげてEVを推進しており、EVの新車販売は2025年の新車販売全体の20％を超えるほどに伸びているのです。

国内販売のシェア7割が日系ブランドですけれど、なんと残りのうち2割を中国ブランドが占めています。乗用車だけで言えば、2025年の中国ブランドのシェアは22.1％にも高まっているのです！ 聞くところによると、中国ブランドのEVは、「日本のエンジン車よりも安い！」というモデルもあり、現地の人にも人気が高まっているというのです。

そもそもタイは地理的に中国と近く、中国ブランドにとっては絶好の進出場所。すでにタイにおける中国ブランドのナンバー1であるBYDは、タイに工場をかまえて現地生産もスタートしています。そして、今年のバンコクモーターショーには、CHERY、LEPAS、FIREFLY、FORTHINGという4つの中国ブランドが初出展しました。

もちろん、出展の中国ブランドはそれ以外にも、BYD、MG、GWM、GAC、CHANGAN、GEELY、ZEEKER、XPENGなどがあり、国別でいえば日本を上回る数のブランドがブースを構えていました。そして、そうした中国ブランドの展示車のほとんどがEVで、ごく一部がハイブリッドとなります。

そのため、タイのモーターショーでは、EVが失速気味のアメリカや欧州、苦戦する日本とは異なる、まったく違った「勢いのあるEV」という風景が展開していたのです。

タイで生産する「ランドクルーザーFJ」を発売

では、日系メーカーはどんな展示内容だったのかをレポートしましょう。まず、現地タイのシェアナンバー1であるトヨタ。そのトヨタの目玉は「ランドクルーザーFJ」でした。クルマそのものは、昨年秋に世界的に発表されましたが、今回、タイで正式に発売となりました。2.7Lのガソリン・エンジンを搭載する4WDモデルです。価格は126.9万バーツ（約622万円）です。

ランドクルーザー・シリーズの末弟となる「ランドクルーザーFJ」ですが、名称と違って、中身は「ハイラックス」と同じIMV（Innovative International Multi-purpose Vehicle）シリーズのプラットフォームを使っています。そしてタイは「ハイラックス」の主力生産拠点。そのため「ランドクルーザーFJ」の世界初の発売がタイになったと言えます。

また、ブース会場には、兄弟車となる「ハイラックス」だけでなく、そのEVバージョンやEVの「bZ4x」なども展示されていました。エンジン車中心ながら、EVも置いてあるよ～という格好です。