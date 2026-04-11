Amazonセール情報大紹介！ 第1622回
空気清浄機、どれ選ぶ？迷ったらこれ。加湿もこれ1台、シャープが3万円切り
2026年04月11日 23時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで25%オフ】シャープ「加湿 空気清浄機 KI-TS50-W」をチェック！
シャープの「加湿 空気清浄機 KI-TS50-W」がAmazonで割引対象。参考価格39,800円のところ、25％オフの29,790円で販売中。
空気清浄機って、結局どれを選べばいいか迷う。安すぎると不安だし、高いモデルにいきなり手を出すのもためらう。このシャープの加湿モデルは、加湿と空気清浄をまとめて使えて、売れ行きとレビューも安定している。最初の1台として選びやすい。
①薄型スリムで、部屋に置きやすい
空気清浄機は使わないときより、置いたあとのほうが気になる。本体は奥行23cm、幅38.4cmの薄型で、ワンルームや寝室にも置きやすいサイズ感。いかにも大きな家電という圧が出にくく、置き場所を考えやすい。
②空気清浄・加湿ともに十分な性能
空気清浄は23畳まで、加湿は最大600mL/hに対応。数値で見ても、リビングや寝室で使うには十分なラインに入っている。突出したハイエンドではないが、日常使いで困りにくい性能は押さえている。
③静かめで、回しっぱなしにしやすい
運転音は17〜51dB。静音モードなら寝る時間帯でも使いやすい。加えて、遠くのホコリも引き寄せる「コアンダフロー」を採用していて、普段からつけっぱなしでも扱いやすい。
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